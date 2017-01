El papa Francisco recibiÃ³ a Daniel Scioli

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 11 Enero 2017 20:34 Visto: 26 Twitter Nacionales El papa Francisco recibió a Daniel Scioli Fue una audiencia privada en el Vaticano El papa Francisco recibió a Daniel Scioli en una audiencia privada en el Vaticano en lo que fue su primer encuentro oficial con un político argentino en 2017. Según contaron a Infobae fuentes cercanas al ex gobernador bonaerense, el encuentro estaba en agenda desde antes que finalizara la campaña en 2015 pero nunca se había concretado. Durante la reunión, que duró 40 minutos, hablaron sobre la situación social de la Argentina y Francisco le transmitió que sigue con mucha atención todo lo que sucede. También hubo referencias al nuevo contexto internacional, sobre todo por los resultados electorales en el mundo en general y Estados Unidos en particular. El ex candidato a presidente y el Sumo Pontífice se habían reunido en 2013 durante 50 minutos, donde también participó Karina Rabolini: "Hablamos de temas universales, él ahora es el Papa de todo el mundo y su gran preocupación es la lucha contra el capitalismo salvaje y sus consecuencias, las injusticias sociales y lograr que el mundo tenga conciencia de todo esto", contó Scioli tras el encuentro. En ese entonces, la visita se gestó luego de las inundaciones de La Plata, que dejaron 89 muertos, según confirmó la Justicia, y Francisco se había comunicado para brindar "apoyo y fuerza". Gracias Su Santidad Francisco @Pontifex_es por la posibilidad de saludarlo y conversar con usted. pic.twitter.com/OzLtzNPsFB — Daniel Scioli (@danielscioli) 11 de enero de 2017 Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626