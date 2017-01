El tenso cruce entre Donald Trump y un periodista de CNN durante la conferencia de prensa

El presidente electo de los EEUU, Donald Trump, ofreci贸 su primera conferencia de prensa como mandatario electo, pero casi llegando al final, protagoniz贸 un tenso cruce que amenaz贸 con terminar antes de tiempo el evento. Cuando Trump criticaba a la CNN y a BuzzFeed por haber publicado supuestos documentos hackeados por Rusia acerca del propio republicano. En su enojo, el presidente electo describi贸 a Buzzfeed como "una fracasada pila de basura". "Ya que nos ataca, d茅jenos hacer una pregunta", pidi贸 la palabra el reportero de CNN Jim Acosta. "No sea maleducado, no le dar茅 la palabra", contest贸 Trump ofuscado. El enviado de la CNN volvi贸 a intentarlo, esta vez ya a los gritos. Y el magnate se enoj贸, levant贸 la voz y le dijo que no tendr铆a la oportunidad. "Ustedes dan noticias falsas", replic贸 el magnate y pas贸 a otro tema. M谩s tarde, la cadena de noticias public贸 un breve descargo en el que se diferencia de BuzzFeed, al que acusan de publicar las 35 p谩ginas de "memos no confirmados". Statement from CNN: pic.twitter.com/WttyOCxQxp 鈥 CNN Communications (@CNNPR) 11 de enero de 2017 "El equipo de Trump lo sabe. Est谩n aprovechando la decisi贸n de BuzzFeed para desviar la atenci贸n de nuestro reporte", dice el comunicado de CNN. Por 煤ltimo, agrega: "Confiamos plenamente en nuestro reporte. Representa el n煤cleo de lo que protege la Primera Enmienda". Finalmente, Acosta logr贸 que su pregunta fuera contestada por Trump, s贸lo que 茅l no la lleg贸 a formular. Fue su colega de ABC News quien tom贸 la palabra luego del cruce y, para respaldar al reportero de la CNN, cuestion贸 a Trump sobre los hackeos. Fuente: Infobae