Culminaron las jornadas de Reproducción Asistida de Baja Complejidad

eldiariodecatamarca.com.ar El ministro de Salud de la provincia Dr. Ramón Figueroa Castellanos fue el encargado de cerrar este miercoles las Jornadas Teóricas Prácticas de Reproducción Asistida de Baja Complejidad en Catamarca que contó con la presencia del Dr. Marcelo Barrionuevo destacado profesional catamarqueño radicado actualmente en Estados Unidos. "La capacitación de profesionales de nuestro medio nos permite terminar de dar forma a este Centro de Fertilidad de Baja Complejidad que funcionará en la Maternidad Provincial, lo cual es un motivo de orgullo porque cubre la demanda de una parte de la sociedad de nuestra provincia que no tiene recursos y que va a encontrar en su propio lugar parte de la solución” manifestó Figueroa Castellanos.



En ese contexto, el Ministro destacó el esfuerzo y el interés de los profesionales en capacitarse y ampliar conocimientos que les permitan resolver los problemas de fertilidad de los catamarqueños.



Por su parte el Dr Marcelo Barrionuevo dijo que "estas jornadas son el puntapié inicial para avanzar en lo vinculado a esta temática”.



Las Jornadas fueron declaradas de interés ministerial mediante Resolución Nº 01/17 instrumento legal que entregó el titular de Salud al destacado profesional. Además durante el acto Figueroa Castellanos realizó la entrega de un obsequio al Dr. Marcelo Barrionuevo acompañado de un reconocimiento en concordancia con su trayectoria, desempeño científico y experiencia académica profesional como obstetra, ginecólogo y especialista en Endocrinología Reproductiva e Infertilidad. El Dr. Marcelo Barrionuevo cuenta con un basta experiencia en todas las áreas de las tecnologías de reproducción asistida, incluyendo la fecundación in vitro, cirugía endoscópica avanzada, la anastomosis microquirúrgica de las trompas, tratamiento del embarazo ectópico, anastomosis microquirúrgica de las trompas, el tratamiento de la endometriosis pélvica y las adherencias pélvicas, eliminación de los miomas uterinos con preservación uterina y la reparación de anomalías del desarrollo, siendo además un médico que ha realizado una trascendente labor en materia de medicina reproductiva.



Cabe destacar que el Dr. Marcelo Barrionuevo recibió su título de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires completando su residencia en Obtetricia y Ginecología en el Hospital Sinal de Detroit, Michigan y su beca en Endocrinologia Reproductiva e Infertilidad en la Universidad de South Florida College of Medicine en Tampa Florida.



La capacitación que se realizó en la Maternidad Provincial "25 de Mayo”contó con el auspicio del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la provincia. Las mismas se iniciaron el pasado lunes 9 dirigidas a profesionales médicos y bioquímicos de centros de salud públicos y privados con el objetivo de proveer a los profesionales sobre los últimos avances en tratamientos de baja complejidad, que se realizaran próximamente en el Centro de Fertilización Asistida que se inaugurará en la Maternidad.



Durante la primera jornada disertó el Dr Néstor Lejtman y la Dra Gabriela Torres sobre Laboratorio de Baja Complejidad, Espermograma,Técnicas de preparación de espermática para inseminación intrauterina, Dosaje de Estradiol durante la estimulación ovárica.



En tanto el Martes hizo lo propio el Dr Felipe Sastre Collado sobre Ecografía en Baja Complejidad, Evaluación Ecográfica antes de la estimulación ovárica, Monitoreo del crecimiento folicular durante la estimulación ovárica. Y Finalmente hoy Miércoles el Dr. Marcelo Barrionuevo capacitó sobre Reproducción Asistida de Baja Complejidad, Evaluación de la pareja infértil, Opciones para la estimulación ovárica incluyendo monitoreo y técnicas de inseminación intrauterina, Complicaciones en Reproducción Asistida de Baja Complejidad, Supervisión durante practicas de inseminación intrauterina.



También participaron del cierre de las Jornadas la Subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Lic Mariela Vázquez; el Subsercretario de Salud Pública, Dr Sergio Orellana Barrera; el Subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Lic Matías Garcia Terán; la Subsecretaria de Planificación y Gestión, Dra Ana Lia Brunner; la Directora de Maternidad e Infancia, Dra María de las Mercedes Sosa Díaz; el Director de la Maternidad Provincial "25 de Mayo", Dr Daniel Ovejero; el Director Asistente de la Maternidad, Dr Luis del Pino Ahumada; la Coordinadora del Programa FESP, Lic Viviana Ibarra y la Coordinadora del Programa de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Lic Silvyna Castellanos.