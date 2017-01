Adriana González Cuadrado, la madre del acusado de asesinar a Brian Aguinaco, podría ser expulsada del país por violar el arresto domiciliario que cumplía por una condena por narcotráfico. Fuentes del expediente confirmaron a Infobae que Migraciones, como ente autónomo, decidió revocarle la residencia en el país a la mujer, que está bajo Juzgado de Ejecución Penal, encargado de controlar el cumplimiento de la pena. El pedido de Migraciones está supeditado a lo que decida el juzgado que lleva el caso de González Cuadrado. González Cuadrado, ciudadana peruana, quedó expuesta a fines de diciembre, cuando posteó una foto junto a su hijo, Brian Joel, cuando este partía desde Ezeiza a Chile, donde buscaba escapar de la justicia argentina. El caso por el crimen de Brian Aguinaco volvió al centro de la escena cuando el juez Enrique Velázquez firmó la orden para liberar a Brial Joel y mandarlo a Perú, donde residirá bajo tutela de los abuelos. Según explicó el abogado de la familia, Guillermo Endi, el joven acusado del crimen recuperó la libertad por ser menor de 16 años: "Explicó que los menores no son punibles de 16 para abajo, no lo puede detener más de 10 días. No tenía opción de no dejarlo libre. Hay que sobreseerlo, no importa si fue el autor o no. Tiene que estar sobreseído, no es punible. No va a ser juzgado, es menor". Si bien la orden del juez es que el adolescente se quede en Perú, la familia de Brian teme que pueda volver a la Argentina como ilegal: "Espero que el resolutorio del juez (de menores Enrique Gustavo Velázquez) diga que le prohibe el ingreso al país", expresó Endi y alertó que los límites de la frontera "son desastre". Brian Joel ya se había fugado a Chile, en donde luego fue detenido por Interpol a pedido de la justicia argentina. Al país vecino llegó con apoyo económico de su familia y su padre, peruano con antecedentes por narcotráfico, lo recibió en el aeropuerto. El caso Brian Todo comenzó el sábado 24 de diciembre por la tarde cuando dos motochorros le robaron la mochila a una mujer que estaba en la vereda, en el cruce de las calles Asamblea y Robertson. En ese momento pasaron en auto Brian con su abuelo, quienes iban a cortarse el pelo antes de la Navidad. Los ladrones pensaron que los estaban persiguiendo y les dispararon. Una de las balas impactó en la cabeza de Brian. Fue internado inmediatamente en el hospital Piñeiro. Lo operaron por las heridas que le ocasionaron dos balazos, y luego fue derivado al hospital Gutiérrez, donde finalmente murió. Fuente: Infobae