Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 11 Enero 2017 10:46 Visto: 288 Twitter ULTIMATÚN La OSEP amenazó con suspender a los cirujanos rebeldes Es por el cobro indebido de un plus por parte de galenos a afiliados de la mayor obra social de la provincia, la cual aducen incumplió con lo acordado en diciembre, en tanto desde la entidad aseguran que los bajarán de su lista de prestadores si persisten en el cobro de plus por prácticas de cirugía. Los cirujanos de Catamarca obligan a afiliados a la OSEP a pagar plus. - eldiariodecatamarca.com.ar Una descomunal compulsa de poder se generó entre los cirujanos de la provincia y la OSEP, a raíz del cobro de plus por distintas practicas que vienen obligando a pagar a quienes están afiliados a la obra social que conduce Julio Cabur. Es que según los galenos de la cirugía pertenecientes a la Sociedad de Cirugía de Catamarca, la mayoría de sus miembros decidió cobrar una arancel de entre 1000 y hasta 3000 pesos debido a la falta de actualización de honorarios quirúrgicos, tardanza en los pagos del Nivel 2 y al incumplimiento del aumento acordado en diciembre pasado. Sin embargo, el director de la OSEP, no tardó en reaccionar y les envió una carta documento, intimándooslo a deponer la actitud mercantil de cobrar un plus- por el que tampoco se entregan recibos a sus afiliados- Cabur consideró improcedente la postura tomada por la Sociedad de Cirugía de Catamarca, al estar vigente el convenio firmado entre el Circulo Médico y la OSEP "a su vez avalado con la firma individual de cada uno de ellos de que no cobrarán plus”, aseverando que a través de una carta documento, se contestó como corresponde al Círculo Medico, para ver quiénes son y quienes van a trabajar con OSEP o no”. porque el cobro de plus es una práctica que se encuentra prohibida”. sentenció un ofuscado Cabur. En tanto en los distintos nosocomios de la provincia, la mayoría perteneciente a la familia del intendente de la capital, Raúl Jalil, se seguía cobrando plus.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626