Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 11 Enero 2017 10:32 Visto: 18 Twitter Abuso sexual Reclaman sacar de una colonia de vacaciones a un condenado por abuso infantil Un grupo de socios pidió que el coordinador de una colonia de vacaciones en Salta sea separado del cargo ya que fue condenado por abuso sexual infantil. Según relataron policías retiradas, que pidieron reserva de su identidad para evitar represalias, el profesor (cuyas iniciales son E. L. y es conocido por el alias de "Bora") ya había intentado trabajar en la colonia de vacaciones del Centro Policial Sargento Suárez en 2008, pero el entonces presidente de la comisión directiva lo sacó de ese cargo después de que la mamá de una de sus víctimas lo quisiera linchar. "Es increíble que los que hoy están a cargo de la institución lo hayan contratado conociendo sus antecedentes", opinaron. Actualmente, E.L. es coordinador de la colonia de vacaciones, cuyas actividades comenzaron hace poco más de una semana y finalizarán la próxima. "Nuestra alarma es porque la última actividad de la colonia de vacaciones es un campamento que dura dos días y va a estar a cargo de esta persona", añadieron. "Si quieren darle trabajo el Centro Policial tiene un hermoso camping donde puede cortar el pasto o que lo envíen a hacer tareas administrativas o cualquier otra cosa, pero siempre lejos de los niños", expresaron las mujeres que piden el relevamiento del docente E. L. "Nadie niega que una persona que cumplió su condena de prisión pueda tener un trabajo, ni que una institución se lo pueda ofrecer, pero creemos que si fue condenado por abuso infantil no debe trabajar cerca de los niños", dijeron en tono de alarma. Actualmente concurren a la colonia de vacaciones un centenar de chicos de entre 6 y 12 años, en promedio. A diferencia de ediciones anteriores, la comisión directiva abrió la inscripción para que a la colonia ingresen niños que no son hijos ni nietos de afiliados al Centro Policial. "Son muy pocos los chicos que son hijos de socios y que están en la colonia; un gran número son hijos cuyos padres no son socios y que no saben sobre los antecedentes de quien está coordinando las actividades de la colonia", advirtieron las mujeres.

Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626