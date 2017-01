Spotify le ofreciÃ³ trabajo a Barack Obama para cuando deje la Casa Blanca

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 10 Enero 2017 21:16 Visto: 5 Twitter Mundo Spotify le ofreció trabajo a Barack Obama para cuando deje la Casa Blanca El mandatario saliente de los Estados Unidos tiene una oferta laboral desde el servicio de streaming: quieren que sea el "presidente de las playlists". ¿Tiene usted ocho años de experiencia como presidente de "una Nación prestigiosa", un excelente manejo de la oratoria y un premio Nobel de la Paz? ¡Entonces puede ser el próximo "presidente de las playlists" de Spotify! Hey @BarackObama, I heard you were interested in a role at Spotify. Have you seen this one? https://t.co/iragpCowpO — Daniel Ek (@eldsjal) 9 de enero de 2017 El creador de Spotify, Daniel Ek, publicó el lunes pasado una oferta laboral a través del sitio de streaming de música para dar con el candidato perfecto, que no sería otra que el presidente saliente de Estados Unidos, Barack Obama. "Hey, @BarackObama, escuché que estabas interesado en tener un puesto en Spotify. ¿Viste este?", escribió con humor Ek en su cuenta de Twitter. No es la primera vez que el mandatario interactúa con el sitio de streaming: sus listas presidenciales fueron muy populares. Por ahora, los planes oficiales de Obama son quedarse en Washington hasta 2019 para que su hija menor, Sasha, termine la secundaria, y concentrarse en la creación de una biblioteca en Chicago, pero uno nunca sabe Fuente: Minuto Uno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626