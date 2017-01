La CGT rechazó que el acuerdo petrolero sea un ejemplo a seguir en otras ramas

Héctor Daer, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la reunificada Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional, sindicalistas y empresarios para reactivar las exploraciones en el yacimiento de Vaca Muerta "adecúan" las condiciones laborales a la realidad del mercado del petróleo no convencional, pero pidió "no tomarlo como ejemplo" para el resto de las ramas productivas porque "no es el mejor ejemplo". En diálogo con Radio 10, Daer recordó que el barril de petróleo llegó a "140 y pico de dólares y ahora eso cambió" y que, por ello, "se adecúan las condiciones a la situación actual". Subrayó especialmente que ese tipo de acuerdos "ni siquiera está expandido al resto de la actividad petrolera" y que la voluntad de la CGT es que esto "no se traspole al resto de las actividades". "El Gobierno va a querer ponerlo como ejemplo, pero no es el mejor ejemplo. Es una relación empresarios-sindicatos que se va a adecuar a la realidad. Si se recupera el valor del petróleo, se recuperará el valor del salario", señaló. Por otra parte, dijo que "son dichos totalmente rechazables" las declaraciones del secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, quien el domingo pasado en diálogo con el programa radial "Toma y Daca" que conduce el periodista Mariano Martín, había afirmado que "la posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia del sistema laboral, como lo es en el organismo humano comer y descomer". "Es una visión sesgada de lo que estamos viviendo, de nuestra historia. Nosotros queremos volver a la sociedad en la que uno entraba a un trabajo y se jubilaba en ese trabajo. Esto de entrar y salir permanentemente es una visión economista y financiera del trabajo", estimó. Sobre las expectativas para el 2017, Daer dijo que si "las medidas económicas no tienen visión social será un año difícil" y afirmó que "la medida de fuerza está latente, pero hay que considerar el momento adecuado". Fuente: Minuto Uno