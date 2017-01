Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 10 Enero 2017 12:08 Visto: 59 Twitter Nacionales Incidentes en Once por el desalojo de manteros: piedras, corridas y calles cortadas Los puesteros interrumpen el tr谩nsito en avenida Pueyrred贸n, a la altura de Mitre Tras el intenso operativo que se concret贸 durante las primeras horas de este martes, los comerciantes ilegales que ocupan habitualmente las calles de la zona popularmente conocida como Once, se concentran frente a Plaza Miserere para exigir la devoluci贸n de los puestos. "驴C贸mo le voy a dar de comer a mis hijos?", se preguntaba una puestera. "Le pagaba 400 pesos diarios a la Polic铆a para poder trabajar", denunci贸 la mujer, que, dijo, se dedicaba a vender ropa de beb茅. "Pagamos fortuna por semana al 'capo general'", coincidi贸 otra vendedora, sin dar mayores precisiones. Pasadas las 11, un grupo de manifestantes se desplaz贸 al cruce de Rivadavia y Jujuy. All铆 colocaron varios contenedores de basura para impedir la circulaci贸n vehicular. En tanto, otros manteros permanec铆an en Pueyrred贸n entre Corrientes y Rivadavia, escenario original del conflicto. Efectivos de la Polic铆a de la Ciudad presenciaban la ocupaci贸n junto con inspectores del Ministerio de Ambiente y Espacio P煤blico porte帽o, personal de Higiene Urbana, de Tr谩nsito y de Desarrollo Social de la Ciudad. "隆No nos vamos a ir nunca!", manifestaban los comerciantes, mientras exhib铆an palos en forma amenazante ante la mirada imp谩vida de los agentes all铆 presentes. La intenci贸n del gobierno porte帽o es censar a cada uno de los vendedores y trasladarlos a otro lugar para que puedan trabajar. Esa propuesta todav铆a no fue aceptada. "Tenemos la orden de ir contra la venta ilegal y el uso indebido del espacio", afirm贸 esta ma帽ana la subsecretaria de Espacio P煤blico de la Ciudad, Clara Muzzio. La funcionaria explic贸 que la administraci贸n local ofrece a los manteros registrarse en un censo. "Les damos la posibilidad de sacar el monotributo social, avanzar en un di谩logo y que puedan ejercer la venta debidamente, sin ocupar el espacio p煤blico", indic贸. "Entramos en di谩logo con las personas que act煤an de buena fe; no vamos a dialogar con organizaciones ni con personas violentas", aclar贸 Muzzio. Desde las 2, la Polic铆a de la Ciudad, Infanter铆a e inspectores locales trabajaron para desalojar a los vendedores que durante la noche se instalaban Pueyrred贸n, desde Rivadavia a Corrientes. Decenas de efectivos policiales, carros de asalto e hidrantes comenzaron a copar la zona durante las primeras horas del d铆a. Seg煤n confirmaron fuentes oficiales a Infobae, fueron retiradas aproximadamente 50 puestos. El fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Cevasco, advirti贸 que los manteros "nunca tuvieron autorizaci贸n" para vender sus productos a la vera de la avenida Pueyrred贸n y argument贸 que "las veredas est谩n hechas para circular, no para comerciar". "La 煤nica manera de estar all铆 era coimeando a la Polic铆a, hoy tenemos una nueva Polic铆a", manifest贸 en declaraciones a TN. Cevasco sostuvo que en la zona del barrio de Once "hay una gran actividad clandestina e ilegal y tiene que terminar". Fuente: Infobae

