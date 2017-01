Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 10 Enero 2017 12:00 Visto: 17 Twitter Nacionales Estudian 15 posibles casos de dengue en La Plata El secretario de Salud de La Plata, Alfredo Luchessi, precis贸 hoy que en ese municipio se estudian a algunos pacientes, pero aclar贸 que "ninguno est谩 a煤n confirmado". Seg煤n confirm贸 el secretario de Salud de La Plata Alfredo Luchessi en declaraciones a T茅lam, en la capital bonaerense "se estudian 15 posibles casos de dengue", remarc贸 que "se tom贸 intervenci贸n ante personas que presentaban s铆ntomas compatibles con los de esa enfermedad" pero aclar贸 que "a煤n no hay ning煤n caso confirmado", como trascendi贸 hoy. No obstante, dijo que la Comuna intensific贸 en noviembre las fumigaciones y medidas de prevenci贸n para eliminar al mosquito aedes aegypti, transmisor de esa enfermedad. El funcionario municipal recomend贸 seguir con medidas de limpieza e higiene en tanto la comuna intensific贸 en las 煤ltimas semanas las acciones de fumigaci贸n en espacios al aire libre, como parques y plazas de la ciudad, con el objetivo de prevenir la aparici贸n del mosquito transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. En tanto, hoy trascendi贸 que hab铆a un caso de Zika aut贸ctono en La Plata, pero el Director de la Regi贸n Sanitaria XI, Enrique Rifourcat, explic贸: "estamos estudiando el caso del beb茅 que naci贸 con microcefalia, pero no est谩 confirmado que sea derivada del zika". "Y a煤n si fuera zika, no ser铆a aut贸ctono dado que la madre viaj贸 a Per煤 durante su embarazo y all谩 hay un brote鈥, explicaron desde la cartera sanitaria en ese sentido. Fuente: T茅lam

