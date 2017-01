Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 10 Enero 2017 11:13 Visto: 29 Twitter Nacionales Vidal dijo que la provincia "recibe la mitad de lo que aporta" La gobernadora defendi贸 los $25 mil millones de pesos que le gir贸 la Naci贸n, dijo que es la mitad de lo que le corresponde, record贸 que est谩 en juicio para recuperar el Fondo del conurbano y tambi茅n que la mayor cantidad de pobres de la Argentina vive en territorio bonaerense. "La Naci贸n tambi茅n transfiri贸 fondos a las dem谩s provincias. No de esta magnitud, pero esta transferencia es la mitad de lo que deber铆a transferirse, porque ten铆amos el Fondo del Conurbano para saldar estas diferencias y luego, fue congelado. Hoy no hay una sola provincia que reciba la mitad de lo que aporta, como es nuestro caso. Aportamos un 40 por ciento del PBI de todo el pa铆s y recibimos un 18 por ciento, todas las provincias reciben m谩s de lo que ponen", insisti贸 en la noche del lunes en TN. Tras resaltar el "apoyo permanente" del presidente Mauricio Macri, Mar铆a Eugenia Vidal dispar贸: "La mayor cantidad de pobres de la Argentina est谩 en la Provincia de Buenos Aires"; y lament贸 que "el resto de los gobernadores no quiere ceder los fondos, esto se ha visto en el Congreso", evidenci贸. Vidal se situ贸 como la "primera gobernadora que ha ido a la Justicia" en referencia a la presentaci贸n que formaliz贸 y que se encuentra en la Corte Suprema, "estamos reclamando la deuda total, que es el equivalente a m谩s de 400 mil millones de pesos. Por primera vez un gobernador fue a reclamar a la Justicia. El resto de las provincias sabe de esta discriminaci贸n y desigualdad", a帽adi贸. La funcionaria explic贸 que los fondos transferidos, "en realidad son fondos que ya se gastaron el a帽o pasado para pagar los sueldos de diciembre y aguinaldos del 2015. Son adelantos que el Gobierno Nacional nos dio y tambi茅n sirvieron para los municipios de diferentes partidos pol铆ticos". Relat贸 que esta situaci贸n se produce porque "el presidente y el gobernador hist贸ricamente se enfrentaban entre ellos por nimiedades, pero nosotros, con el equipo, trabajamos juntos y siempre tuvimos el apoyo del Presidente". En otro orden, consultada sobre la seguridad, Vidal respondi贸 que "todav铆a la gente tiene miedo", lament贸 el "enorme da帽o hecho por el narcotr谩fico", y resalt贸 que entre las acciones para luchar contra ese flagelo se logr贸 "que la polic铆a entrara en lugares donde no lo hac铆a, los cambios en el sistema penitenciario, los m谩s de 30 oficiales denunciados por enriquecimiento il铆cito y los juries iniciados en el poder judicial".

