Un tornado generÃ³ pÃ¡nico en San Luis

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 09 Enero 2017 20:06 Visto: 41 Twitter Nacionales Un tornado generó pánico en San Luis Se formó en un campo cercano a la localidad puntana de Renca. No hubo víctimas ni daños materiales Un tornado de grandes dimensiones generó pánico en Renca, provincia de San Luis, cuando tocó el suelo de un campo llamado "El 33". El fenómeno natural duró 20 minutos y provocó ráfagas de viento de 100 km. "Es inédito lo que sucedió. Nunca habíamos visto algo igual", contó Gonzalo Pérez, un bombero voluntario de Tilisarao, una localidad cercana al campo en donde se generó el tornado. "El cono era grande y tenía mucha intensidad", precisó en declaraciones al canal TN. El tornado se formó en un campo alejado de la zona urbana, por lo que no hubo que lamentar daños materiales ni víctimas. Pese a la lejanía, los ciudadanos de Tilisarao y Renca temieron la llegada del fenómeno a la ciudad, entraron en pánico. "Los teléfonos del cuartel no paraban de sonar", indicó Pérez sobre el momento que se vivió. "Hubo gritos y desesperación", relató el bombero voluntario. El tornado comenzó cerca de las 14 y duró 20 minutos. Luego se generaron dos conos más pero no tuvieron la misma intensidad que el primero. Dos horas después de que el tornado generara temor en los ciudadanos, el clima cambió completamente. El cielo se despejó y salió el sol. Pese al buen tiempo, en las localidades puntanas se mantienen en alerta ante la posibilidad de que se vuelva a generar. Fuente: Infobae

