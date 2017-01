Un ex combatiente de Malvinas matÃ³ a un ladrÃ³n en un intento de entradera

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 09 Enero 2017 12:29 Visto: 32 Twitter Nacionales Un ex combatiente de Malvinas mató a un ladrón en un intento de entradera Un ex combatiente de Malvinas mató a un delincuente que intentó asaltarlo cuando llegaba a su casa ubicada en la localidad de Ituzaingó. Un ex combatiente de Malvinas mató a un delincuente que intentó asaltarlo cuando llegaba junto a su familia a su casa ubicada en la localidad bonaerense de Ituzaingó. Todo comenzó cuando el ex gendarme arribó a su vivienda, ubicada en Paul Groussac al 2300, y fue sorprendido por tres delincuentes que intentaron meterse en su casa. Fue entonces cuando el hombre sacó un arma y empezó a disparar. Uno de los ladrones murió en el acto, mientras los otros dos escaparon en un Ford Focus blanco y eran buscados por la Policía. Según informó C5N, la intención de los malvivientes era ingresar en la casa de un arquitecto de la zona pero ante la presencia de alarmas, se habrían decidido robar la casa donde uno de ellos encontró la muerte. Fuente: MinutoUno

