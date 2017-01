Imputabilidad: el Gobierno pospone el proyecto para despuÃ©s de las elecciones

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 09 Enero 2017 10:23 Visto: 5 Twitter Menores Imputabilidad: el Gobierno pospone el proyecto para después de las elecciones El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Martín Casares, habló de postergar el tratamiento del proyecto parlamentario -no el estudio de la iniciativa- hasta después de las elecciones de renovación parlamentaria, para evitar el uso político de esta problemática. El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley con el que busca bajar la edad de imputabilidad penal de menores después de las elecciones de octubre, para evitar que el tema se cuele en la campaña electoral, dijo el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares. "No está mal que los políticos tomen posiciones y digan 'mis planes son estos o aquellos'. Lo que queremos evitar es que el debate de la aprobación de la ley y el tratamiento en particular se haga en una época electoral porque sino es muy contradictorio", sostuvo Casares durante una entrevista con radio La Red. En ese marco, el funcionario explicó que una comisión de expertos integrada por especialistas de distintas áreas realizará diversas reuniones con el objetivo final de entregar al ministro de Justicia "un proyecto de ley con un nuevo sistema penal juvenil". Casares señaló que "a los asesores se les da 12 meses para que hagan su tarea, en este caso puede ser que la comisión termine antes, pero tenemos el compromiso del ministro de Justicia de presentar el proyecto después de octubre". Fuente: Télam

