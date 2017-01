Sin marcos Detalles Publicado: Domingo, 08 Enero 2017 10:55 Visto: 138 Twitter Departamento Ambato Fallece un matrimonio al desbarrancarse en Las Chacritas Provenian de Tucum谩n. El accidente se produjo a dos kil贸metros de la zona de Las Chacritas, luego de un roce con otro veh铆culo. Un matrimonio tucumano muri贸 al desbarrancar a dos kil贸metros de la zona de Las Chacritas, en el departamento Ambato, luego de un roce con otro veh铆culo. Alrededor de las 15, Guillermo Alonso y 脕ngela Sara Muruaga, oriundos de la localidad de Trancas, se conduc铆an por la ruta provincial N潞 1 en un Volkswagen Suran, y en una curva se rozaron con un Peugeot 504 al mando de Gustavo N煤帽ez. Alonso hizo una maniobra para evitar la colisi贸n, pero no pudo dominar el autom贸vil , que termin贸 en el precipicio. El personal policial no hab铆a podido encontrar en un primer momento los documentos de las v铆ctimas. Desde la Fiscal铆aen Feria se ordenaron pericias y se trabaj贸 en el lugar con el protocolo para la extracci贸n de sangre al conductor del Peugeot 504, pero hasta el momento no se hab铆a ordenado medidas restrictivas para 茅l.

