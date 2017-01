"¿Dólar o plazo fijo? ¡Ahorrá en atún!"

– ¿De qué se trata este libro, "Saber comprar. Los consejos de Economan"? – La idea es fomentar la cultura del ahorro. No se hace falta trabajar más, sino comprar mejor, siendo un consumidor más inteligente y racional, comprar lo mismo sin tener que bajar la calidad de la compra, lo que permite saborear mucho más. Hoy, por ejemplo, tenés ofertas en todos los supermercados. Leche chocolatada de marca de un litro, comprando dos te sale 13 pesos cada una, más barata que cualquier leche en sachet. Es regalada. Me fijo fecha de vencimiento y cuánto voy a consumir, y por ahí me compro 20. Es regalada. Yoghurt también, que sale casi 40 pesos, está 18 pesos comprando dos. – ¿Cómo se hace para tener esa información? ¿Para conocer las ofertas, hay que ir al supermercado? – Muchas se ponen en los medios en papel y de Internet. Yo apenas me levanto miro las ofertas en mi email, porque si das tu correo te las mandan a tu casilla directamente. En base a eso elegís consumir. Hoy tengo ganas de comer carne, pero si hay oferta de cerdo, como cerdo. – Algo que vos decís en tu libro es que no hay que comprar en un solo supermercado, sino de acuerdo a las promociones. – La gente ya no hace la compra grande que hacía antes para todo un mes, cuando salía hasta con dos changos repletos. Ahora se ve a los changos cada vez con menos cosas. La gente espera el día de ofertas para comprar. La gente que es fiel a los supermercados va en distintos días, uno oferta el lácteos, otra en frutas y verduras. Podés ahorrarte la mitad comprando lo mismo, sin bajar la calidad del producto. Si gastabas 10 mil pesos en un mes, con ese sistema gastás 5 mil pesos. Ahora que hay tantos supermercados, comprá solo lo que está en oferta, en promoción, en precios cuidados, después no. – Vos decís en tu libro que hay que tener la misma actitud del ahorro con todo, no solo con las compras del supermercado. Hablás de los viajes, por ejemplo. – Sí, por ejemplo, martes, miércoles y jueves son los días más baratos para viajar en avión. Si te podés programar ida y vuelta a mitad de semana el pasaje te va a salir mucho más barato. Si te vas de vacaciones, aunque sea una semana, si viajás a mitad de semana te va a salir mucho más barato. Y con cuanta más anticipación lo saques, más barato te va a salir mejor también. Incluso si después lo tenés que cambiar. Los aviones lo que tienen es distintas tarifas para el mismo asiento. Tal vez estés sentado al lado de una persona que lo sacó a último momento y le salió seguro mucho más barato. – ¿Pero la penalidad que tenés que pagar por el cambio? – Igual la penalidad te saldrá más barata. Siempre hay que ver la letra chica, pero en general es así. Pero siempre tenés que pensar antes. Ahora es un buen momento para sacar los pasajes para Semana Santa, si crees que podés viajar, compralo ahora que puede salirte la mitad. – Me tiene muy impactada algo que siempre decís sobre la inversión en aceite. – Sí, cuando me preguntan si conviene invertir en dólar o plazo fijo yo digo: aceite. Fue la inversión del año. Subió 170 por ciento, el dólar se mantuvo fijo, por los plazos fijos te dieron 20 por ciento en el año. Con varias cosas es así, muchas cosas del consumo familiar como el jabón en polvo, cuando hay promoción aprovechálo y hacé stock, lo mismo que latas de atún. Con este stockeo vas a ganarle a la inflación y, además, comprás con descuento. – Uno cuando va a Estados Unidos está acostumbrado a ir a comprar entradas de los espectáculos por cartelera, ¿por qué creés que aquí no se hace? – Porque no está no está muy fomentada la cultura del ahorro, pero este año que tuviste una pérdida del salario real importante, con una pérdida del poder adquisitivo del 8 por ciento igual a la del consumo, si podés hacer rendir mejor la plata y no tener que bajar la calidad del consumo, es racional e inteligente. Hoy nadie compra sin promociones. Ojo, hay que tener cuidado a las promociones engañosas. Hay gente que se tienta cuando dicen 50 por ciento de rebaja, pero antes subieron el precio. O también hay engaño cuando rebajaron los precios y hay menos productos. Antes los paquetes de pañales venían de 11 y ahora de 9. Te achican el paquete, es inflación oculta. El alfajor premium famoso marplatense era de 55 gramos ahora viene de 50, el pan lactal venía de 480 ahora viene de 430, las galletitas famosas surtidas venían de 500 gramos y ahora de 400. No hay que fijarse en los paquetes, que viene cada vez más chico, sino en el precio por kilo. También hay que mirar la fecha de vencimiento. O agarrar en la góndola lo de atrás de todo, porque adelante ponen lo que vence primero, obviamente. – O sea, vos das fe de que se encuentran promociones reales, más baratos, con vencimientos a mediano precios. – Si, la promoción real es cuando te ponen el precio no el porcentaje del descuento. Este que estaba a 40 pesos ahora está a 20. Cuando te dicen el segundo al 80 por ciento a veces es real, a veces le suben el precio. Son promociones engañosas. También me pasó ver un precio en la góndola y en la caja tener otro precio, un paquete de galletitas de 10 pesos y en la caja es de 12. – ¿Por qué pasa eso? – La explicación que me dieron es que los repositores no dan abasto. Hay remarcaciones se dan todos los días y como máximo se pueden cambiar 800 precios, pero en la caja ya está cambiado porque es más fácil hacerlo. Hay que estar atento con los precios de la góndola y pedir que te devuelvan la diferencia. – ¿Qué otros consejos nos da Economan? – Conviene ir siempre a la mañana, que todavía está el stock de las ofertas. También hay que tener el ojo en la verdulería, que muchas veces te ponen el dedito en la balanza para que pesen más. Fruta y verdura conviene comprar en la verdulería porque es más barata y como no se mantiene en cámara frigorífica se mantiene mucho mejor. Los huevos también conviene comprarlos en la verdulería. Y hay que fijarse en el tamaño de los huevos. Si pesa más de 60 gramos está bien, sino es muy chiquito. – Acá con el libro no vamos a ahorrar, vamos a proponer comprarlo. – Debe ser el único libro del mundo que es una inversión, porque lo que te ahorrás es diez veces más que el precio del libro. Además, si tenés ganas de leerlo, regaláselo a tu pareja. Un libro es más barato que una remera y se pueden pasar por varios. Fuente: Infobae