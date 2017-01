"Mi hija muriÃ³ hace una semana y ya venden entradas para cuatro fiestas"

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 07 Enero 2017 11:23 Visto: 44 Twitter Nacionales "Mi hija murió hace una semana y ya venden entradas para cuatro fiestas" La madre de Giuliana Maldován, una de las víctimas fatales de la fiesta electrónica de Arroyo Seco, lamentó que todo siga igual "Mi hija murió hace una semana y ya están vendiendo entradas para cuatro fiestas". La frase fue pronunciada por Ana, la mamá de Giuliana Maldován, de 20 años, una de las dos personas que murió tras consumir éxtasis en una fiesta electrónica en Arroyo Seco. La otra víctima fatal fue Lucas Liveratore, de 34. La mujer lamentó que mientras avanza la investigación por las muertes de Giuliana y Lucas parece que nada cambió. "Me duele que ya estén pensando en hacer más fiestas, parece que la muerte no sirve para nada", dijo junto a Horacio, su marido. Por su parte, el hombre consideró que el trágico final "pudo haberse evitado" y denunció que en el boliche Punta Stage "cortaron el agua y los ventiladores". "El negocio era cortar el agua de la canilla para que le compren el agua a ellos", señaló Horacio, algo que también dijeron varios de los jóvenes que asistieron al evento. En ese sentido, uno de los chicos que concurrió a la fiesta aseguró que "abundaba el éxtasis". "Te la ofrecían cada 5 minutos. Es sencillo, te preguntan si querés rolla", relató. Y agregó: "Todo el mundo sabe qué tipo de pastilla te encontrás en estas fiestas y siempre se rumorea que los que organizan tienen sus dealers". Por su parte, Alejandro y Silvia, dos ex empleados del boliche denunciaron connivencia con la municipalidad y el pago de coimas por parte de los propietarios a los inspectores que debían controlar el local bailable. "La droga la vendían ahí. Yo vi a una mujer a la que se le cayó de una cartera y andaba en cuatro patas levantando las pastillitas del suelo. Vendían una botella de agua con una pastillita de éxtasis abajo", detalló la mujer en una entrevista. Fuente: Infobae

