Sin marcos Detalles Publicado: S√°bado, 07 Enero 2017 10:14 Visto: 0 Twitter Nacionales La Plata: violento asalto a dos mujeres cuando se iban de vacaciones Dos mujeres fueron asaltadas por motochorros en el momento en el que cargaban las valijas en un rem√≠s para irse de vacaciones al balneario bonaerense de Santa Teresita. Les robaron $2 mil, un celular, documentos y a una de las v√≠ctimas le pegaron un culatazo. Dos amigas fueron v√≠ctimas de un violento asalto en la ciudad de La Plata cuando estaban a punto de iniciar sus vacaciones. Es que cuando cargaban las valijas en un remis en la puerta de la casa de una de ellas, dos motochorros las asaltaron y les frustraron el viaje. El hecho ocurri√≥ en la madrugada de este jueves sobre la calle 54 entre 140 y 141, de la capital bonaerense. All√≠, dos delincuentes que circulaban en una moto robaron y golpearon a una de las mujeres. "A la hora convenida lleg√≥ el rem√≠s que hab√≠a pedido mi amiga la tarde anterior. Ella, su marido y yo salimos a la calle para cargar nuestras cosas", coment√≥ Luc√≠a en di√°logo con el diario El D√≠a. La v√≠ctima del robo record√≥ que "en la vereda no hab√≠a nadie, pero de golpe llegaron estos dos delincuentes en una moto y uno de ellos me sorprendi√≥ por la espalda. Mi amiga y su esposo alcanzaron a correr y se metieron en su casa". En ese instante "el marido de mi amiga ayudaba al remisero a subir una valija al ba√ļl y yo ten√≠a un bolso en cada brazo", apunt√≥. "Uno me sac√≥ la cartera y como tambi√©n amagu√© a correr hacia la casa de mi amiga, el ladr√≥n me peg√≥ un culatazo en la cabeza", detall√≥. Fue entonces que los ladrones le arrebataron la cartera y uno de los bolsos. Luego, escaparon a toda velocidad en la moto. Los delincuentes se fueron con unos $2 mil, un celular y la documentaci√≥n de la v√≠ctima. Como consecuencia de este hecho de inseguridad, las amigas no pudieron viajar y debieron volver a pagar el pasaje para irse otro d√≠a.

Fuente: MinutoUno

A√Īo XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period√≠stica: Sarmiento 581 - 2¬ļ Piso "A"| Tel.: 0383-4425626