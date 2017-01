Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 07 Enero 2017 09:49 Visto: 55 Twitter Mundo Obama a Trump: "Putin no es de nuestro equipo" El presidente reiter贸 que los rusos "se entrometieron" en las 煤ltimas elecciones y critic贸 a los republicanos que conf铆an m谩s en Mosc煤 que en Washington. El presidente de EE.UU., Barack Obama, advirti贸 a su sucesor, el republicano Donald Trump, que Vladimir Putin "no es de nuestro equipo" y reiter贸 que los rusos "se entrometieron" en las 煤ltimas elecciones estadounidenses. En un avance de la entrevista que concedi贸 a la cadena estadounidense ABC, Obama se refiere al informe publicado por los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre la posible injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. "Lo que es cierto es que los rusos ten铆an la intenci贸n de entrometerse, y se entrometieron", declar贸 Obama al periodista George Stephanopoulos en la citada entrevista, que ser谩 emitida 铆ntegramente en el programa "This Week" del pr贸ximo domingo. Obama asegur貌 que una de las cosas que m谩s le preocupan es el hecho de que parece haber muchos miembros del partido republicano en EE.UU. que tienen m谩s confianza en Putin que en sus compa帽eros dem贸cratas, precis贸 la agencia EFE. "Hemos visto 煤ltimamente que muchos republicanos, expertos o analistas de las televisiones por cable hacen comentarios en los que parecen confiar m谩s en Vladimir Putin que en sus compatriotas simplemente porque esos compatriotas son del partido dem贸crata. Eso no puede ser ", sentenci贸 el presidente que el 20 de enero dejar谩 el cargo a su sucesor. "Debemos recordar que (republicanos y dem贸cratas) estamos en el mismo equipo. Vladimir Putin no es de nuestro equipo", precis贸 Obama, quien dejar谩 el cargo en dos semanas. Fuente: T茅lam

