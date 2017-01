Ya rigen las penas mÃ¡s duras para quienes maten al volante

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 07 Enero 2017 09:35 Visto: 46 Twitter Nacionales Ya rigen las penas más duras para quienes maten al volante No será un delito excarcelable si se comprueba que el conductor estaba alcoholizado, que abandonó a la víctima o que excedía la velocidad permitida En nuestro país unas 25 personas mueren por día en accidentes viales. Muchas veces, los conductores se encuentran alcoholizados o conducen a más velocidad de la permitida. Sin embargo, debido a que estos casos en su mayoría eran considerados "culposos" (sin intención de matar) los responsables no iban a la cárcel dado que las penas no superaban los tres años. Ahora, esta situación cambió. Desde este viernes entró en vigencia la nueva Ley de delitos viales 27347. De ahora en más, los conductores que produzcan la muerte de una o más personas tendrán penas de 3 a 6 años. No será un delito excarcelable si se comprueba que manejaron con un grado de alcohol superior a un gramo por litro de sangre, si dejaron a la víctima abandonada o si transitaban a 30 kilómetros más de la velocidad máxima permitida. En el caso de los choferes del transporte público, la pena se aplica si lo hacen con 0,5 gramos por litro. La iniciativa fue impulsada durante más de 12 años por la ONG Madres del Dolor. Viviam Perrone comenzó la lucha por el aumento de las penas en 2002 cuando su hijo de 14 años, Kevin Sedano, fue atropellado por Eduardo Sukiassian en Olivos. En esa oportunidad, el conductor se escapó sin asistir a la víctima. Fue condenado a tres años de prisión y a los dos meses resultó beneficiado con prisión domiciliaria. El proyecto, que estuvo a punto de perder estado parlamentario, fue aprobado en diciembre por una amplia mayoría con 197 votos a favor, uno negativo y cuatro abstenciones. Diputados le dio media sanción en mayo pasado y la Cámara alta, por su parte, la aprobó a fines de noviembre pero con modificaciones. La iniciativa volvió a Diputados y finalmente se convirtió en ley, pero rechazando los cambios propuestos en el Senado.

Fuente: Télam

