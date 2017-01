Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 06 Enero 2017 21:01 Visto: 316 Twitter Sociedad OSEP Informa A todos sus afiliados que la renovación del carné se realizará durante el trascurso de todo el 2017. eldiariodecatamarca.com.ar El trámite se estará realizando en Casa Central de la Obra Social y los requisitos que deberán presentar los afiliados son los siguientes: 1.CBU DEL AFILIADO TITULAR DE SU CUENTA SUELDO EN PESOS 2.LIBRETA DE MATRIMONIO CON LAS COPIAS RESPECTIVAS. EN CASO DE NO CONTAR CON ESTA DOCUMENTACIÓN ACTA DE MATRIMONIO Y PARTIDA DE NACIMIENTO DE LOS HIJOS CERTIFACADA (ORIGINAL Y COPIA). 3.DNI DEL TITULAR Y GRUPO FAMILIAR (ORIGINAL Y COPIA). 4.CARNÉ ANTERIOR O EXPOSICIÓN POLICIAL EN CASO DE PÉRDIDA 5.FOTOCOPIA DEL ÚLTIMO RECIBO DE SUELDO (ORIGINAL Y COPIA) Solo se entregarán 100 (cien) turnos por día y cada afiliado deberá contar con un número para realizar el trámite. No se aceptará un mismo turno para el grupo familiar. Es importante remarcar que el carnet antiguo continuará siendo válido hasta que se lleve a cabo la renovación, razón por la cual los afiliados que no cuenten con el nuevo carné deberán ser atendidos por todos los prestadores de forma regular y sin ningún tipo de inconveniente. Como se especificó anteriormente, la transición de la vieja credencial a la nueva se realizará de forma paulatinadurante el trascurso de TODO EL 2017, por lo que se le pide a la comunidad que no se apresure innecesariamente para realizar el trámite.

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626