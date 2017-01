Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 06 Enero 2017 20:43 Visto: 30 Twitter Nacionales economía Esperan un 300% de crecimiento del mercado y ventas de 20 mil motos de alta gama para 2017 El mercado de las motos de alta gama lo proyecta luego de que la apertura de la importación produjo el desembarco de nuevas marcas y activó una demanda premium que este año podría crecer, luego de estar casi paralizada desde el 2014. El mercado de las motos de alta gama proyecta vender 20.000 unidades en 2017 luego de que la apertura de la importación produjo el desembarco de nuevas marcas y activó una demanda premium que este año podría crecer hasta 300%, luego de estar casi paralizada desde el 2014. En este escenario, los representantes del sector consultados por Télam coincidieron en que se puede llegar a un techo del 5% del mercado total de motocicletas que fue de 474.748 unidades comercializadas en 2016.

Con 474.748 unidades vendidas en 2016, el mercado argentino de motocicletas bajó un 0,5% con respecto al año anterior. En ese contexto, se comercializaron casi 7.000 motos de alta gama, lo que representó el 1,5% del total. Pero para este año, la mayoría de los importadores consultados por Télam coincidieron que se alcanzarán las 20.000 unidades con la llegada a nuestro país de nuevas marcas y modelos que se encontraban demorados por las restricciones impositivas que rigieron desde 2014 y que fueron modificadas a principios de 2016. El segmento está representado por empresas de Europa, Estados Unidos y Japón que comercializan motocicletas de hasta 1.400 centímetros cúbicos de cilindrada en un rango de precios entre los u$s 12.000 y los u$s 40.000. Marcas como KTM con 1.948 unidades vendidas en 2016, BMW (1.751), Ducati (551) y Harley Davidson (384), triplicaron sus números en el último semestre y esperan un 2017 en la misma dirección. Gustavo Bassi, presidente de la División Motos, de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (ACARA), señaló a Télam que "nosotros estimamos que el segmento premium de motocicletas puede crecer hasta un 300% porque venimos de un 2016 donde recién en el segundo semestre se empezó a notar el repunte en las ventas con el arribo de unidades nuevas". "Sería ideal alcanzar una venta de 20.000 unidades anuales en la gama alta, lo que representaría casi un 5% del mercado total de motocicletas argentino", expresó Gustavo Bassi. Por el lado de Honda Motor de Argentina, Martín De Gaetani, Gerente de Relaciones Institucionales, dijo a Télam que "el 2017 llega con muy buenas proyecciones, las cuales también incluyen nuevas alternativas en lo que respecta al segmento de motos premium donde proyectamos un gran crecimiento, tanto en ventas como en cantidad de modelos disponibles". "Nosotros acabamos de lanzar el modelo Africa Twin CRF100L en el país", agregó De Gaetani, quien añadió que "se trata de una moto de gran potencia que hacía tiempo que los seguidores de la marca la estaban pidiendo". "Este es tan solo un ejemplo de varios lanzamientos que tenemos proyectados para el resto del año en el segmento la alta gama", acotó. Para Juan Deverill, representante comercial del Grupo Piaggio, perteneciente al empresario argentino Manuel Antelo, ex dueño de Renault Argentina en los '90, comentó a Télam que "el crecimiento acelerado de algunas marcas segmento premium de motos de fines de 2016 se produjo porque hubo dos años donde faltaron modelos de alta gama y por los efectos del blanqueo de capitales". "Ambos fenómenos provocaron que los consumidores compraran unidades 0 km, ya que había una demanda insatisfecha desde el 2014. Este año, el mercado va a crecer sobre la base de una oferta más extensa de modelos premium", auguró. Fuente: Telam

