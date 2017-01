Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 06 Enero 2017 19:52 Visto: 23 Twitter Nacionales Germán Garavano: "Argentina es uno de los países con mayores niveles de impunidad del mundo" El ministro de Justicia confirmó que el Gobierno piensa en una reforma del Código Penal. Señaló que en el país, “la relación entre los delitos cometidos y las personas condenadas es menor al 1%” El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, anticipó hoy que el Gobierno impulsará, además de la creación de un régimen penal juvenil, la reforma del Código Penal en el marco del programa Justicia 2020. El funcionario justificó estas iniciativas mediante un crudo diagnóstico: "Argentina es uno de los países con mayor nivel de impunidad de la región y del mundo". En su análisis, Garavano precisó que "el número de personas condenadas es menor al 1 por ciento", en relación con la cantidad de delitos cometidos, y que la situación se agrava además por el hecho de que "tenemos también gente presa que no debería estarlo". "Esto requiere de cambios profundos, porque hay jueces que trabajan mucho que le ponen esfuerzo, mientras que otros trabajan alejados del sentido común, donde se olvidan del daño social, de la víctima. Durante años tuvimos una mirada en el Gobierno cercana a esa dirección", opinó. Acerca de los futuros cambios legislativos, el ministro describió numerosas "incongruencias" del sistema. "Cuando llegamos al Ministerio de Justicia, había solo 40 personas con dispositivos de arresto domiciliario, cuando en Chile hay 4500″."Nosotros logramos llevarlo a alrededor de mil entre la Justicia Federal y las Provinciales", añadió. Además, Garavano se refirió a las contradicciones en el Código Penal, en el que hay artículos que "van en un sentido y la jurisprudencia las ha llevado en sentido contrario", y puso como ejemplo las disposiciones que regulan las penas en suspenso y el agravamiento del castigo por reincidencia. La primera pasó a ser una normalidad, cuando estaba prevista originalmente como una "excepción", mientras que la segunda fue declarada como inconstitucional y pasó a tener un alcance restrictivo, describió. "El Código Penal tiene 900 modificaciones hechas, nosotros tenemos un estudio de todas", sostuvo Garavano en diálogo con radio Mitre. "Estamos trabajando muy fuerte para hacer una reforma integral". Sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el titular del Ministerio de Justicia afirmó que trabajarán en el proyecto de ley durante "todo el 2017" junto a la modificación del Código Penal, ya que tiene "relación directa" con el régimen penal juvenil. "Hay que tener en cuenta que los chicos tienen distintas edades madurativas, y además, hay delitos distintos en cuanto al nivel de comprensión", manifestó sobre la complejidad de la norma. Sobre el pedido de los diputados Sergio Massa y Margarita Stolbizer de convocar a sesiones extraordinarias en febrero para debatir la baja en la edad de imputabilidad, Garavano evaluó que, si bien va a conversar con ambos, “hay que tener en cuenta que son reformas que no se hicieron en 30 años de democracia”.



“No podemos caer en soluciones mágicas”, afirmó. Sin embargo, no descartó avanzar sobre algunos puntos planteados por los legisladores, al señalar que “hay cuestiones urgentes donde podemos construir consenso y dejar algunas que tienen un volumen técnico más complejo para más adelante”. “Estamos abiertos al trabajo conjunto, pero hay que tener en cuenta que no son cosas que se puedan resolver en un segundo o en diez días“, consideró. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626