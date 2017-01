Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 06 Enero 2017 19:36 Visto: 83 Twitter Mundo Tiroteo en EEUU: la Policía reportó al menos 5 muertos en el aeropuerto de Fort Lauderdale Un hombre armado abrió fuego en la Terminal 2, en el área destinada a la recogida de equipaje. La policía informó que el agresor ya está bajo custodia. Las autoridades calificaron el episodio como un acto de terrorismo. El presidente electo Donald Trump se solidarizó en su cuenta de Twitter La Policía de Florida investiga en estos momentos el tiroteo registrado en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale, 50 kilómetros al norte de Miami, mientras que el alguacil del condado de Broward reportó 5 muertos y 8 heridos. "Tiroteo en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood con múltiples personas muertas. Una persona bajo custodia", escribió la oficina de Broward en su cuenta en Twitter. Confirming multiple people are dead, and a number of people were transported to a hospital from @FLLFlyer. Upper level of airport open. — Broward Sheriff (@browardsheriff) 6 de enero de 2017 Las imágenes de televisión mostraron a los pasajeros corriendo para ponerse a salvo y a alrededor de dos centenares de personas congregadas sobre la pista del aeropuerto. Las emisoras de la zona de Miami identificaron al tirador como Esteban Santiago, de 26 años. Y difundieron que la Policía encontró, entre sus pertenencias, una documentación militar. El sospechoso había volado de Alaska a Florida y tenía un arma, que había declarado, dijeron las autoridades. Cuando aterrizó tomó su equipaje, sacó el arma y empezó a disparar. Una fuente de la cadena CNN dice que fue al baño para sacar el arma y salió disparando. Aparentemente actuó solo. El tiroteo se produjo en la Terminal 2 en el área destinada a la recogida de equipaje, y el autor de los disparos fue reducido por agentes. Situación en aeropuerto internacional Fort Lauderdale / Hollywood - #Florida #EEUU tras tiroteo @BirSoze pic.twitter.com/xUbQbRQ5qZ — InfoEmergencias (@InfoEmerg) 6 de enero de 2017 "Era un atacante solitario y no tenemos evidencia por el momento de que estuviera actuando con a nadie más. Está bajo custodia y actualmente estamos investigando", dijo a CNN la alcaldesa del condado de Broward, Barbara Sharief. El presidente electo Donald Trump informó, a través de su cuenta de Twitter, que estaba "monitoreando la terrible situación en Florida" y que se había comunicado con el gobernador Rick Scott. "Nuestros pensamientos y oraciones están con todos. ¡Manténganse a salvo!", escribió. Monitoring the terrible situation in Florida. Just spoke to Governor Scott. Thoughts and prayers for all. Stay safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017 I'm at the Ft. Lauderdale Airport. Shots have been fired. Everyone is running. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 6 de enero de 2017 Todos los servicios del aeropuerto están temporalmente suspendidos, informó la terminal áerea. En desarrollo… Fuente: Infobae

