El peronismo bonaerense estrenÃ³ unidad

En un enero de baja intensidad política, el PJ de la Provincia aprovechó el veto de la gobernadora María Eugenia Vidal a la comisión bicameral de seguimiento del Fondo para Infraestructura Municipal para estrenar la unidad que, una semana atrás, comenzó a edificarse cuando el congreso partidario llegó a un acuerdo para que todos los sectores puedan participar en los comicios del año próximo. Tras un año de votaciones divididas, los tres bloques peronistas de la Legislatura provincial volvieron a unirse, esta vez para repudiar el veto que dejó sin voz a los legisladores sobre el manejo de los $8.500 millones de pesos que habían conseguido durante las negociaciones del presupuesto. La ocasión resultó propicia para exhibir unanimidad legislativa, aunque al oír el lado de los intendentes el consenso no es tan claro. Algunos prefirieron el perfil bajo ante el veto, tal vez por aquella máxima peronista de que crear una comisión es el medio ideal para que algo no avance. En el caso de las obras y en un año de elecciones, nadie cree que eso suceda, sobre todo con un gobierno como el de Vidal que no pide sumisión ni pleitesía a la hora de asignarlas. En efecto, varios intendentes del pujante interior agrícola bonaerense presentes el jueves pasado en el matancero Polideportivo Alberto Balestrini, donde se llevó a cabo el congreso del PJ, admitieron que la gobernadora "es más prolija" que su antecesor en el reparto de obras de infraestructura, y destacaron el buen diálogo que mantienen con sus funcionarios. Tal vez sea ese uno de los motivos por los cuales Daniel Scioli tuvo una participación deslucida, sin dar discursos y subiendo al escenario casi a último momento, cuando alguien se dignó a arrimar una silla extra. Otro intendente, del noroeste de la Provincia, lo sintentizó así: "Yo no canto más eso de 'vamos a volver'… ¿Quiénes vamos a volver? ¿Los que nos llevaron a la derrota?". Pero no sólo por su gestión es reconocida Vidal: a diferencia del macrismo, aseguran que la gobernadora tiene un perfil más político y que ha salido a la caza de dirigentes desencantados en todos los distritos. Un carismático intendente de un pequeño partido del noroeste de la provincia contó, incluso, que habían sondeado a su hija luego de que fuera excluida de un organismo público, abandonada por sus antiguos compañeros de militancia. Más enfocados en los sectores populares, los intendentes del conurbano se mostraron más combativos y fueron quienes más insistieron en el discurso clásico del peronismo como intérprete y representante de los sectores humildes. La incógnita, por el momento, es qué oferta tendrá el peronismo para las clases medias, allí donde está la llave para un triunfo que le permita volver al poder. En otras palabras, si además de unirse, el peronismo ha decidido modernizarse. Fuente: Infobae