Nacionales Una agencia de viajes ironiza con Macri y Prat-Gay para vender pasajes Con el fin de empatizar con el público, el marketing apunta al real time para elaborar las propagandas comerciales. El tono socarrón alcanzó al Presidente y al ex ministro de Hacienda y Finanzas En el mundo del marketing se estudian y analizan los intereses y las necesidades del público al que se le apunta. Así, elaboran comerciales que se basan en la coyuntura actual -como la situación social que se vive en el día a día- con el fin de empatizar con la gente. En los últimos tiempos surgieron publicidades que usan nociones de situaciones cotidianas como estrategia principal. Comparando precios con la inflación o el tarifazo, por ejemplo, captan la atención general para llegar a sus clientes. La agencia de turismo Avantrip también hizo uso de este eje promocional. En los últimos días lanzó una serie de propagandas en las que combina la venta de sus servicios con mensajes ingeniosos e irónicos referentes a la situación económica del país. Quizá la tan popularizada y mencionada llegada del segundo semestre contribuyó y dio pie a que esto ocurriera. En una de las pautas radiales, el audio con tono socarrón menciona con gracia al presidente Mauricio Macri. "Si te da culpa tomarte unos días, pensalo de esta manera: hasta el presidente está de vacaciones", se oye en el curioso comercial. Las cuentas de redes sociales de empresas que siguen el mismo tipo de operatoria también se suman con mensajes similares. En la movida también cayó el hasta hace unos días ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay. Referenciando las críticas que el ex funcionario recibió por su desempeño durante el año de gestión, desde la misma agencia no dejaron pasar la ocasión: "Se fue el ministro de economía, ¿no te vas a ir vos unos días afuera?". Trump, el primer spot La estrategia comercial que varios emplearon a lo largo de 2016 también alcanzó a personajes internacionales. En particular, Avantrip cautivó con una publicidad con Donald Trump, previa a las elecciones en el país norteamericano. "¿No conocés Estados Unidos? Metele, a ver si gana Trump", dice la pauta acompañada de un paquete promocional de viaje. Fuente: Infobae

