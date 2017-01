"Creemos que si la justicia tiene elementos contra la ex presidenta, ella debe presentarse y demostrar su inocencia, y si no hay elementos se debe cerrar el proceso. Lo que no se puede suceder, ni con la ex mandataria ni con nadie, es que los procesos se eternicen", afirmó en la noche del jueves por C5N el titular de la cartera jurídica. Sobre Cristina Kirchner, Germán Garavano dijo que "claramente no hay una venganza política, al menos no del gobierno", porque "no hay ninguna intencionalidad" oficial, pero aclaró que "después habrá que ver, en otras lógicas políticas, si alguien puede tener un interés de impulsar a algunos jueces en avanzar sobre algunos procesos o no". E inmediatamente aclaró: "El gobierno no lo ha hecho". El ministro fue incluso más allá: "Tanto el Presidente (Mauricio Macri) como yo hemos hablado con mesura de los procesos judiciales, e insisto en la noción de sobrevalorar la etapa de instrucción. Nosotros creemos que si la justicia tiene elementos contra la ex presidenta ella debe presentarse y demostrar su inocencia, y si no hay elementos, se debe cerrar el proceso. Lo que no se puede suceder ni con la ex presidenta ni con la nadie, es que los procesos se eternicen". Y recomendó "en la auditoría revisar los plazos de los procesos de investigación y por qué se han demorado tanto en llevarse adelante", tras destacar que "el desafío de la Justicia es 'o tengo un caso y lo elevo a juicio oral o lo descarto'". Consultado por otra parte acerca de si el Gobierno insistirá en la remoción de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Garavano explicó que el gobierno quiere hacer "una profunda reforma del sistema de Justicia penal", donde "la Procuración debiera ser la cabeza de la política criminal del Estado". "Entendemos que ella no es la persona para estar al frente de ese proceso, y no por algo personal, sino porque fue muy cuestionada y tiene un conflicto hacia adentro con los fiscales", puntualizó. Garavano dijo en tal sentido que "si uno tiene que liderar un proceso de transformación tan profundo es muy difícil hacerlo desde el conflicto previo, por otras cuestiones como las investigaciones por haber encubierto a alguien ligado al gobierno". "Por otra parte, y esto lo hablé yo con ella, ella consintió, porque se lo pidió el gobierno anterior, un intento de reforma procesal sumamente sesgado e inconveniente que era iniciar en marzo la reforma procesal en la Ciudad de Buenos Aires y ella se prestó a ese proceso", reveló el ministro. Garavano también criticó la relación que existe, esto es, una suerte de "simbiosis" de los medios de comunicación y los tribunales federales de Comodoro Py, y el tratamiento de causas "como si fuera un partido de futbol", de las instancias preliminares a los juicios. "Se ha generado, en todos estos años, una simbiosis entre prensa y Comodoro Py que no es buena", al remarcar que muchas veces se observa como "un partido de fútbol" el alcance de las investigaciones preliminares de las causas, desarrolladas por los doce juzgados federales de primera instancia, que luego pasan a otra etapa "definitoria" en los tribunales orales. Por eso pidió "poner más la mirada en que los jueces eleven a juicio o descarten" los procesos. Garavano criticó así a "eternización" de los procesos y ejemplificó con las investigaciones de las que fue objeto el ex presidente Carlos Menem. "Por eso yo pondría más la mirada en los tribunales orales y en que los jueces eleven las causas a juicio oral o las descarten, pero que no se los queden, porque si no, hay algo de 'tomar de rehén' a un ex funcionario, o a un funcionario actual, cuando en realidad se debería tomar el objeto procesal que marca el fiscal", indicó Garavano. El funcionario concluyó: "Cuando uno dice Comodoro Py se refiere por lo general a los 12 juzgados federales de primera instancia que claramente son jueces muy importantes, pero es una instancia de investigación preliminar y muchas veces, a partir de la prensa, lo vemos como si fuera un partido de fútbol donde vamos relatando cada una de las incidencias, que después se resuelven en otro lugar". Fuente: Télam