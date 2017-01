Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 05 Enero 2017 18:31 Visto: 28 Twitter Nacionales El Gobierno, satisfecho por el debate generado por la imputabilidad de los menores La recepción de la medida, anunciada ayer, dejó conforme a la primera plana del Ejecutivo. El rol de Sergio Massa En medio de la parálisis de la actividad política por el inicio de año y de la temporada alta de vacaciones, el debate por la edad de la imputabilidad de los menores que el Gobierno empezó a instalar desde ayer cayó con holgada satisfacción en el Ministerio de Justicia y en los poquísimos despachos poblados de la Casa Rosada. No solo porque la discusión golpea a un rubro -la seguridad- en el que el oficialismo no mostró resultados contundentes durante su primer año de gestión, sino porque desde el punto de vista político en el macrismo festejaban hoy el silencio de Sergio Massa, uno de los principales opositores a vencer en las legislativas de este año. "Es la devolución de Ganancias", se regodeaban en el entorno del ministro Germán Garavano en alusión al proyecto con el que el líder del Frente Renovador hizo tambalear a la Casa Rosada hacia el final del año. En el Gobierno están convencidos de que la discusión en torno a la baja de la edad de imputabilidad de los menores golpea directamente al discurso del ex intendente de Tigre. Apoyar el proyecto del oficialismo le abre un frente interno con Margarita Stolbizer, aliada del diputado y una de las primeras en criticar al Gobierno; rechazarlo le provocaría una fisura con sus votantes, que el líder del FR cosechó en base a un discurso de mano dura en el rubro de la seguridad, razonaron ante Infobae fuentes oficiales. De todos modos, en el entorno del ministro de Justicia aclararon que la discusión estaba planteada recién a partir de las próximas semanas y que la creación de la comisión para debatir el tema estaba escrita en el proyecto de Justicia 2020. La publicación del periodista Ignacio Ortelli en el diario Clarín adelantó la polémica. Según pudo saber este medio, Garavano habló por última vez con Macri el viernes pasado: entre otros temas, intercambiaron opiniones sobre la reforma del régimen penal juvenil en general y de la baja de la edad de imputabilidad de los menores en particular, que el Presidente apoya, y la forma de convocar la creación de la comisión. Si a través de un decreto o mediante una resolución ministerial. En ese sentido, desde el oficialismo celebraron el puntapié inicial de la discusión de cara a un año electoral. No solo la disyuntiva de Massa fue recibida con algarabía: también las hasta ahora casi nulas repercusiones en el peronismo ortodoxo. Mientras tanto, la plana mayor del Gobierno continúa sus vacaciones. Macri aprovecha sus últimos días en Villa La Angostura -el lunes volverá a la actividad oficial- y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, descansa en las playas de Guazuvirá, en la costa uruguaya, hasta la segunda quincena de enero. El secretario General, Fernando de Andreis, hace lo propio en un campo del vecino país. Solo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio; Gustavo Lopetegui, uno de los vicejefes de Gabinete, y el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, ocupan por estos días sus oficinas de Casa Rosada. Los pasillos de la Casa de Gobierno están semidesiertos. Fuente: Infobae

