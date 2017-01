Eric Trump: "Argentina cambiÃ³ y ahora es un mercado mucho mÃ¡s receptivo para las inversiones"

Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 05 Enero 2017 18:31 Visto: 41 Twitter Nacionales Eric Trump: "Argentina cambió y ahora es un mercado mucho más receptivo para las inversiones" El hijo el presidente electo de los EEUU dialogó con Infobae en el showroom de la torre que construye en Punta del Este. La intimidad de sus tres días en el balneario uruguayo Ni siquiera la victoria de su padre a la presidencia de los Estados Unidos modificó la rutina de Eric Trump. El tercer hijo que tuvo el magnate de real estate con su primera esposa, Ivana, pasó como lo viene haciendo en los últimos años unos días en Punta del Este luego de los festejos navideños. Ahora, a sus 33 años, será quien tendrá a su cargo el manejo del imperio Trump. Su hermana, Ivanka, se irá a trabajar con su padre a Washington. "No habrá conflicto de intereses. Yo estaré 100% encargado de nuestro negocio, en el que tenemos 10.000 empleados alrededor del mundo. Y mi padre tendrá el trabajo más importante del mundo. Lo voy a extrañar, porque son 12 años trabajando juntos". Antes de partir rumbo de regreso a Nueva York, Eric recibió a Infobae en el showroom montado en la torre Trump que se está levantando en Punta del Este. "Es una propiedad increíble, el mejor edificio de Sudamérica. Se está construyendo con los mejores estándares que podrá encontrar en Nueva York. No hay otro edificio de esta calidad". Junto a sus socios locales en este emprendimiento, los argentinos Moisés Yelati y Felipe Yaryura, Trump dijo que no hay planes para levantar una torre Trump en Buenos Aires. "El edificio en Punta del Este es lo único que tenemos en la región. Y queremos terminarlo para luego ver cuáles son los pasos a seguir". El 60% de la torre ya está vendida y un 75% de los compradores son argentinos. El resto se reparte entre uruguayos, brasileños y también algunos casos puntuales de inversores de Estados Unidos y Europa. Hace un par de meses había trascendido el plan del grupo por levantar una oficina de altísima categoría en Cerrito y Bartolomé Mitre, una gran esquina de la Ciudad de Buenos Aires, donde hoy funciona un estacionamiento al aire libre. Sin embargo, al menos por el momento desistieron de seguir adelante con el emprendimiento. Aunque prefirió no detallar los motivos que habrían llevado a no continuar con los planes, sí tuvo palabras de elogio para Mauricio Macri: "Se conocen con mi padre hace treinta años y es impresionante que ambos hayan llegado a la presidencia de sus países. Creo que eso contribuirá mucho a la relación entre ambos países. Argentina cambió y ahora es un mercado mucho más receptivo para las inversiones, algo que será muy bueno para el futuro de su economía". La intimidad de su visita a Punta del Este Eric Trump alternó sus tres días de Estadía en Punta del Este entre reuniones de trabajo y salidas. Ayer estuvo comiendo en La Huella, el restaurant top sobre la playa en José Ignacio y por la noche fue al Floreal, un restó tradicional de la zona del bosque. En el medio recibió a los compradores de la torre Trump y algunos inversores interesados, en un evento en el que cantó Maxi Trusso. Cuentan que él personalmente cerró la venta a un inversor de Miami que estaba presente. -Algunos creen que la torre Trump es un producto demasiado Premium para Punta del Este. ¿Qué opina? -La gente quiere estar en un lugar de alto nivel y éste será uno de los mejores edificios residenciales del mundo, desde las piletas, la cancha de tenis profesional y la atención a los propietarios. Es por eso que hay propietarios de todo el mundo que nos elijen. Además, vemos que Punta del Este tiene muchas características parecidas a Miami, con cultura diversa, gente amable y excelente comida. Desde el punto de vista inversor, es un mercado seguro y estable. -¿Qué siente faltando apenas dos semanas para la asunción de su padre a la presidencia de los Estados Unidos? -Es un increíble líder y un gran hombre de negocios. Hará un gran trabajo, estoy seguro. Pero yo lo estaré mirando como cualquier otro. Sí estoy seguro que es incansable trabajador. El pueblo americano estará feliz con su presidencia, aunque ya muchos lo están con su victoria. -¿Qué opina de la suba de precios inmobiliarios en Estados Unidos, en particular en Nueva York? -Si bien los valores están en sus máximos, sin duda hay margen para que sigan subiendo más allá de alguna disminución puntual. La gente está muy entusiasmada con las perspectivas de crecimiento y también con la reducción de impuestos que propone el futuro gobierno. Además, la confianza del consumidor también está en sus valores más altos de los últimos treinta años. -¿Qué lugar elegiría para un futuro emprendimiento? -Es muy difícil contestar, porque hay muchas locaciones excelentes alrededor del mundo. Vemos que América latina está mucho más abierta para negocios, pero también estamos en Medio Oriente, como Dubai, o en Filipinas. Realmente estamos abiertos a cualquier oportunidad. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626