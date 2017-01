Un turista se quejÃ³ del servicio de un hotel y obtuvo una insÃ³lita respuesta

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 04 Enero 2017 20:17 Visto: 30 Twitter Nacionales Un turista se quejó del servicio de un hotel y obtuvo una insólita respuesta El hombre se alojó en un hotel de Villa Dolores y, a través de las redes sociales, se quejó porque el aire acondicionado de la habitación no funcionaba. Lejos de disculparse, los dueños del alojamiento reaccionaron de una manera muy particular. Javier Oliva y su mujer viajaron desde Córdoba a Villa Dolores para acompañar a su hija que jugaba un campeonato de handball. Al llegar a esa ciudad, decidieron alojarse en el Hotel La Fontana, ubicado en la calle Brizuela, a solo 200 metro del centro cívico. En el lugar ofrecían Wi-Fi gratuito, desayuno, baño privado, TV por cable y aire acondicionado en las habitaciones. Al ingresar a una de las habitaciones, Javier se dio cuenta que el aire acondicionado no funcionaba y llamó a la administración para que solucionara el problema. Ese día la temperatura superó los 30 grados. Tras algunas discusiones, Javier logró que le dieran un ventilador aunque no fue suficiente para una noche tan calurosa. Luego de su estadía, decidió realizar su queja a través de su cuenta en Facebook. "Ya sé dónde no hospedarme la próxima vez que vaya a Villa Dolores", escribió. Nunca esperó que la respuesta fuera tan agresiva: "Tampoco te vamos a recibir, Cara de Orto", le contestaron. Fuente: Minuto Uno

