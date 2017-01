150.000 personas se incorporarÃ¡n al Monotributo y pagarÃ¡n menos impuestos que en 2016

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 04 Enero 2017 19:23 Visto: 32 Twitter Nacionales 150.000 personas se incorporarán al Monotributo y pagarán menos impuestos que en 2016 La AFIP reglamentará mañana, con la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.346, la adecuación a los cambios en el Régimen Simplificado de Impuestos Fuentes de la AFIP estimaron que con los cambios de las escalas y la reincorporación de la Categoría A, quienes facturen hasta $84.000 por año, se van a incorporar en el curso del primer trimestre unos 150.000 ciudadanos, los cuales pasarán a pagar hasta la quinta parte de lo que venían pagando de impuestos en el Régimen General de Ganancias. Ese número, incluye a los excluidos que la ley dice que no hay que no hay incorporar, por exceder el tope máxima de ingreso anual admitido; los autoexcluidos, porque iban a superar el tope y los recategorizables. La lógica del Régimen Simplificado es que en promedio quienes ingresen al sistema paguen menos de un quinto del componente tributario que correspondería en el Sistema General de Ganancias. Destacaron fuentes de la AFIP los principales cambios que hizo la modificación de la Ley de Monotributo a partir del corriente año:



1. Todos deberán estar bancarizados; 2. Todos deberán tener el beneficio fiscal obligatorio; 3. Se implementará un mecanismo de recategorización de oficio en función de manifestaciones de riqueza, a través de consumo con tarjetas, bienes registrables, etc.; 4. El monotributista se convertirá en el primer contribuyente fiscal digital nativo, esto es podrá comunicarse con la AFIP a través de la telefonía celular, que es uno de los ejes de la digitalizacion. 5. La recategorización que corresponde hacer en enero se extenderá desde el 10 hasta el 31. 6. La AFIP hará una conversión automática de los poco más de 3,1 millones de monotributistas, a la escala inmediatamente anterior a la que tenían hasta diciembre de 2016, porque "ante la duda se busca favorecer al contribuyente". 7. Hasta el 30 de abril próximo se podrá confirmar la conversión automática de categoría, la cual se estima que comprenderá al 90% de los casos.



8. Los Monotribustistas que en el curso de 2016 pasaron al Régimen General de Ganancias, por haber excedido la facturación de los pasados doce meses los topes máximos de $400 mil por año móvil en el caso de los que se dedican a las locaciones y prestaciones de servicios y hasta $600 mil los que su actividad consiste en la venta de bienes muebles, podrán volver al Régimen Simplicado, esto es no tendrán que esperar tres años. 9. Se prevé que el sistema bancario en general podrá demorar hasta dos meses en la adecuación de sus sistemas de cobro en caja. De ahí que en esos casos, la entidad seguirá cobrando al contribuyente los valores que rigieron hasta diciembre de 2016 y se habilitará a esos monotributistas a que ingresen la diferencia que correspondiere acorde con la tabla establecida en la Ley 27346 hasta el 31 de mayo. 10. Por el contrario, en los casos de los pagos del impuesto a través de sistemas automáticos de débito en cuenta corriente y caja de ahorro bancaria, como en el resumen de la tarjeta de crédito, o por banca móvil se aplicarán los nuevos valores, según la conversión automática, o la que el contribuyente declare a través del aplicativo de la AFIP entre el 10 y 31 de enero próximos. 11. Los expertos de la AFIP, encabezados por el administrador general, Alberto Abad, recomiendan que los contribuyentes que consideren que la recategorización automática no lo favorece, porque deberían pasar a dos o tres categorías inferiores, que lo hagan de modo voluntario hasta el 31 de enero. 12. Los montos máximos de facturación, los montos de alquileres devengados y los importes del impuesto integrado a ingresar, correspondientes a cada categoría de pequeño contribuyente, así como las cotizaciones previsionales fijas, se incrementarán anualmente en septiembre en la proporción de los dos últimos incrementos del índice de movilidad de las prestaciones previsionales, previsto en el artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificaciones y normas complementarias. La AFIP aconseja en todos los casos no dejar de pagar el cargo mensual del componente total, que incluye el impositivo, el aporte al sistema jubilatorio y el correspondiente a la obra social por cada familiar a cargo, para no perder esos beneficios ni, en los casos de la categoría "A" el beneficio de la Asignación Universal por Hijo.



Fuente: Infobae

