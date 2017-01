CÃ³mo ayudar a los Reyes Magos a conseguir el mejor regalo

Los Reyes Magos ya tienen la cartita de cada uno de los niños. Y hasta saben quién se portó bien, y quién no hizo los deberes. Ahora es tiempo de que Melchor, Gaspar y Baltasar deben iniciar la búsqueda. ¡Y eso no es nada fácil! Por eso, son bienvenidos algunos consejos para los padres que también quieran sumarse a la misión… ¡La imaginación es lo primero! Son aconsejables aquellos regalos llamativos y coloridos que fomenten la imaginación de los niños y abran sus mentes hacia nuevos universos ¡A los chicos les encanta crear historias! Ya sea la invasión extraterrestre del Aracnobot, las clases en la universidad de Charm U o las compras en la tienda de los Shopkins. También las colecciones clásicas como Pinypon, My Little Pony o Playmobil siguen siendo infalibles. Otra opción es averiguar cuál es su personaje favorito, y obsequiarle algo donde su héroe aparezca identificado. Vivirá un día increíble jugando a ser su ídolo. Los asesores de la juguetería Kinderland comentan que algunos de los personajes más solicitados son Paw Patrol, Soy Luna y Peppa Pig. A prestar atención a sus deseos Los Reyes Magos adivinan, y no porque sean magos, sino porque escuchan lo que piden los chicos. Hay que que estar muy atento a lo que despierta su curiosidad, aquello de lo que se pasa hablando el día entero. ¿Aún así cuesta conseguir ese juego específico que pidió con insistencia? ¡En Kinderland seguro está!, como los productos que ya son un furor entre los chicos, como la icónica cartera B! YOU, y los que están por venir, como la línea de Moana, la nueva película de Disney que se estrena esta semana. En Kinderland son expertos en este aspecto, y suelen ofrecer productos novedosos que no se consiguen en ningún otro lugar. Regalos de verano Los chicos poseen muchísima vitalidad. Las actividades al aire libre tienen puntos extra, ¡y todavía más en esta época! Desde inflables para la pileta y pistolas de agua, hasta bicicletas, patines y camas elásticas. ¡Por fin alguien resolvió el problema de la guerra de bombuchas! Bunch Balloons trae un sistema muy práctico que las infla todas al mismo tiempo. Para aprovechar el sol al máximo… ¡no falla! Lo último en juguetes Para saber más sobre cuáles son los juguetes más pedidos por los chicos esta temporada, y para elegirlos desde la comodidad del hogar, se puede ingresar a www.kinderland.com.ar. Los Reyes Magos estarán felices. Y los niños, aún más. Fuente: Infobae