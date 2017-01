Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 04 Enero 2017 18:19 Visto: 32 Twitter Nacionales El hotel boutique de Cristina Kirchner no incluye a las Malvinas en el mapa de su sitio web “Los Sauces Casa Patagónica” en El Calafate es un establecimiento de lujo propiedad de la familia Kirchner. En el mapa de la Argentina de su página web no se muestran las islas. Cómo surgió la polémica Se suma otra omisión en el mapa argentino respecto de las Islas Malvinas. La polémica comenzó cuando el actual Ministerio de Desarrollo Social de la Nación publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje de "Feliz año nuevo" acompañado por la imagen de un mapa de la Argentina en el que no aparecían las Islas Malvinas. Ahora también llamó la atención el hotel de lujo, propiedad de la familia Kirchner, que tampoco contempló a las islas en su mapa que incluye el sitio web. "Los Sauces Casa Patagónica" es un hotel boutique emplazado en El Calafate, con 38 habitaciones en cinco sectores ubicadas en un terreno de aproximadamente 2100 metros cuadrados. Hospedarse una noche en este establecimiento ronda entre los USD 780 y USD 1500. Y, según denunció el usuario de Twitter @MatiasReggiardo, la página web de Los Sauces no incluyó en su mapa de la Argentina a las Islas Malvinas: La Página Web del Hotel Nac & Pop de CFK en su Mapa TAMPOCO tiene las Malvinas, no sea cosa que espante turistas británicos pic.twitter.com/q5nz9MB3Vm — Matias Reggiardo (@MatiasReggiardo) 4 de enero de 2017 Popular entre turistas internacionales, Los Sauces se define en la página de Booking.com -de la que ya no forma parte- como "una finca patagónica de 4 hectáreas con vistas al Lago Argentino. Ofrece lujosos servicios de 5 estrellas y se encuentra en un espectacular entorno natural". Fuente: Infobae

