El Gobierno impulsarÃ¡ una ley para bajar la edad de imputabilidad

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 04 Enero 2017 08:55 Visto: 42 Twitter Politica El Gobierno impulsará una ley para bajar la edad de imputabilidad Lo confirmó el ministro de Justicia, Germán Garavano: buscan modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de 16 a 14. Convocarán a una mesa de especialistas Tras la muerte de Brian Aguinaco en el barrio de Flores, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había manifestado que a partir del 2017 debería tratarse una reforma del Régimen Penal Juvenil. "Una deuda pendiente que tiene el país". Se sabe que el crimen de Brian no es un hecho aislado y la sociedad reclama respuestas. Por eso, al regreso de sus vacaciones, el presidente Mauricio Macri firmaría el decreto para convocar a una comisión especial para elaborar el anteproyecto que modifique la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, con distintas escalas según el delito cometido. Ya desde que era jefe de gobierno de la Ciudad, Macri está a favor de analizar los cambios. El mandatario cree que pensar que chicos involucrados en estos hechos no comprendan la criminalidad de sus actos "es subestimar a nuestros jóvenes". En principio, el anteproyecto se debatirá durante este año y en 2018 se trate en el Congreso. "Impulsamos la reforma del régimen penal juvenil porque la ley actual es de la época de la dictadura y debe ser modificada", le dijo a Clarín el ministro de Justicia de la nación Germán Garavano. Según coincidieron ambos ministros, "una idea es que de 14 a 16, la carga de la prueba sea de la fiscalía para demostrar que el joven comprendía la criminalidad del acto, y que de 16 a 18 la carga sea de una defensa para demostrar que no la comprendía". La comisión que analizará la reforma del régimen penal juvenil estaría conformada por un representante del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud. Uno de los puntos más discutidos anticipa ser el de las condenas. Según trascendió, la intención del Gobierno es que la pena de prisión sea sólo para los casos más graves, como homicidios, violaciones y delitos con armas. "La realidad demuestra que en sistema penal tanto las víctimas como los imputados son mayores jóvenes. Nuestro objetivo es que en el futuro haya menos jóvenes en conflicto; que cada vez sean más los que estudien y trabajen y que sean valorados socialmente", remarcó el ministro. Además, la reforma está orientada a la inserción de los jóvenes más que al castigo y al cumplimiento de la condena, en línea con lo que señala la Convención sobre los Derechos del Niño, que en la Argentina tiene jerarquía constitucional. Brian fue asesinado y por ese hecho hay dos detenidos, un adulto y un adolescente de 15, por lo que es inimputable, y no podrá ser condenado, según la ley actual.

