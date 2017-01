La CTA de Micheli se partiÃ³ y surgiÃ³ una nueva central alternativa

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 03 Enero 2017 20:00 Visto: 32 Twitter Nacionales La CTA de Micheli se partió y surgió una nueva central alternativa El secretario adjunto Ricardo Peydró se alineó con el titular de ATE nacional, Hugo "Cachorro" Godoy y armaron la CTA-Perón. En rigor, la división en esta central sindical existe desde septiembre de 2015, cuando el sector de Pablo Micheli cayó en las elecciones de la filial Capital de ATE, frente a Daniel Catalano, que reporta en la CTA de los Trabajadores, del kirchnerista Hugo Yasky. Desde hace tiempo, Godoy y Micheli se disputan el amplio espacio antikirchnerista dentro del sindicalismo alternativo, y ahora la postura más radical ante el gobierno del presidente Mauricio Macri. Micheli atribuyó hoy la ruptura a una cuestión política al denunciar que "Víctor De Gennaro pretende que la CTA-Autónoma apoye a su partido Unidad Popular, poniendo en peligro nuestra autonomía". "La división tiene que ver con eso," aseveró hoy ante una consulta de la agencia Télam y añadió que "también a una cuestión sectaria de sus dirigentes". En este sentido, recordó que la primera división de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), se produjo cuando Yasky se alineó con el kirchnerismo. "Además no se bancaron que yo haya sido orador de la Marcha Federal con Yasky y de la del 29 de abril del año pasado, junto a la CGT, que fueron las concentraciones más masivas del año pasado," consideró. Para Micheli, "esta situación favorece al Gobierno, dividiéndonos en un año en que tenemos que estar todos juntos para defender los intereses de los trabajadores". En cuanto a la representación legal, dijo que el sector escindido no tiene representación legal, al señalar que "la personería jurídica y el domicilio legal es único y lo tiene la CTA Autónoma y ellos no tienen nada". Por su parte, Godoy reclamó a Micheli que dé un paso al costado "porque ya no conduce la CTA y no funcionan los ámbitos de debate". "Si no da un paso al costado, esto se va resolver con una nueva elección y ahí se verá si conduce," planteó, y aclaró que la denominación de CTA-Perón tiene que ver con que la sede se encuentra en esa calle y no a una cuestión política.



En tanto, Peydró que encabeza el gremio de los visitadores médicos dijo en declaraciones a Radio Ciudad que "lo que estaba faltando era libertad y democracia sindical, que era precisamente lo que fue eje en el nacimiento de la CTA". La CTA sufrió una nueva fractura y ya están funcionando tres centrales https://t.co/YoaXk32ESr pic.twitter.com/k4vQhDXqR6 — PPT

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626