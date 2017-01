Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 03 Enero 2017 20:00 Visto: 30 Twitter Nacionales Malvinas: Malcorra salió a ratificar la soberanía y la chicanearon desde las islas Tras el papelón del Ministerio de Desarrollo y su mapa que no incluyó a las Islas, los flaklands lanzaron: "No, no es la Nación... Es un pequeño grupo de locos que insiste en reclamar las islas. A la mayoría de los argentinos no les interesa". La canciller Susana Malcorra reafirmó este martes, al cumplirse el 184° aniversario de la usurpación británica de las Islas Malvinas, los derechos de la Argentina de soberanía sobre el archipiélago en el Atlántico Sur y reiteró el llamado al gobierno en Londres para que acepte iniciar el diálogo necesario para alcanzar una resolución al conflicto. La Cancillería emitió este martes un comunicado por el 184° aniversario de la usurpación y Malcorra utilizó su cuenta en Twitter para difundirlo. Allí escribió: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas". Desde la cuenta Flaklands_utd, que opera como vocera extra oficial del gobierno en las islas no tardaron en responderle. Primero intentaron corregir a la Canciller: "No, no es la Nación... Es un pequeño grupo de locos que insiste en reclamar las islas. A la mayoría de los argentinos no les interesa". E insistieron: "Sabía usted que las #Falklands han sido Falklands por más tiempo que el que la Argentina ha sido un país?" La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas https://t.co/5OXBTrRtDg — Susana Malcorra (@SusanaMalcorra) 3 de enero de 2017 El cruce abrió un debate en las redes entre ingleses y argentinos. En el comunicado difundido este martes, la Cancillería recuerda que "el 3 de enero de 1833, fuerzas militares del Reino Unido expulsaron de allí a la población y autoridades argentinas legítimamente constituidas, reemplazándolas por súbditos británicos. La República Argentina protestó inmediatamente ese acto de fuerza ilegítimo, sin consentirlo en momento alguno". Y advierte que "desde el inicio mismo de su existencia como nación independiente, la República Argentina exteriorizó a través de actos de gobierno la firme voluntad política de ejercer su soberanía efectiva en los territorios australes y espacios marítimos heredados de España". No - not the nation.. It's a small group of loons that keep trying to claim the #Falklands. Most Argentines do not care.

