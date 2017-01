La historia detrÃ¡s del caso de la mujer baleada junto a su hija en Mar del Plata

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 03 Enero 2017 18:43 Visto: 22 Twitter Nacionales La historia detrás del caso de la mujer baleada junto a su hija en Mar del Plata Le había dicho a la Justicia que el ataque fue en la playa, pero era mentira Si bien en un primer momento se creyó que el ataque había sido en la costanera y eran confusas las circunstancias, con el correr de las horas nuevos datos comienzan a descubrir posibles causales del ataque que esta mañana sufrieron en la ciudad de Mar del Plata una turista y su hija de 9 años. Al parecer la mujer habría mentido en su primera declaración, intentando proteger a su pareja, un ex policía prófugo de la cárcel de Viedma. Según la información que los investigadores manejan hasta el momento, las víctimas serían Alicia Mambreani, de 33 años, oriunda de Viedma y su hija de solo 9 años. La mujer es la pareja del ex policía Iván Becerra, fugado el año pasado de la cárcel de esa ciudad rionegrina. Becerra, según detalla el medio La Capital de Mar del Plata, estaba detenido por la causa en la que se investiga el incendio ocurrido el 26 de julio de 2015, cuando desconocidos accedieron al edificio del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, en Laprida N° 292 de Viedma, para luego ingresar a las dependencias del Juzgado de Instrucción N° 4, del tercer nivel, rociar con combustible las instalaciones y prenderlas fuego. Tras la noticia del ataque a la mujer y a su hija en Mar del Plata, lo que la policía local descubrió fue que el hecho no ocurrió donde Mambreani dijo, en la Costa y la calle Beltrán, si no en una casa de Daprotis al 4100 donde alquilaba hasta el 8 de enero. La mujer herida había dicho además que se estaba quedando en una casa de Los Talas al 3200, domicilio donde en realidad vive una amiga suya junto a su concubino, el que cuenta con numerosos antecedentes por robos, abuso de armas, entre otros delitos. En su versión inicial, Mambreani dijo que caminaba junto a su hija cuando misteriosamente fueron atacadas a tiros por los ocupantes de un automóvil que luego se dio a la fuga. La mujer explicó que con el teléfono de su hija llamó a Laura y que ésta envió a un amigo a buscarla. Las cámaras de seguridad urbana ubicadas en esa esquina fueron analizadas y no se observó nada parecido, lo que puso en duda las palabras de la mujer herida. Finalmente la pareja de Becerra confesó que el ataque se había producido en la casa de Daprotis al 4100 y que el prófugo había sido el objetivo del ataque, en el marco de un "ajuste de cuentas". Mambreani y su amiga, quien también había confirmado la primera versión frente a la policía, serán ambas acusadas ahora por "falso testimonio". Por estas horas los efectivos buscan intensamente a Becerra, quien se encontraría en la zona. Mambreani sufrió dos impactos de bala: uno en el muslo de su pierna derecha, arriba de la rodilla, con orificio de entrada y salida; el segundo en el tobillo izquierdo, con el proyectil aún alojado. Tras recibir el alta se dirigió al Materno Infantil donde su hija permanece internada con una herida por encima de la rodilla derecha, con orificio de entrada y salida. Por el momento no quiso responder nuevas preguntas ante el personal policial ni ante enviados de la fiscalía de Fernando Castro. El viernes pasado, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, puso en funcionamiento el Operativo Sol en la Costa Atlántica. Son 15.926 hombres en la Costa, sierras y otros puntos turísticos con los que cuenta la Provincia. Según concluyó el fiscal, hasta ahora no habría testigos del episodio. Sin embargo, sobre la ruta hay cámaras de seguridad del municipio y las autoridades ya están analizando las cintas para identificar a los autores del ataque. Fuente: Infobae

