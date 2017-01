A pesar de la polÃ©mica, McDonald's llegÃ³ al Vaticano

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 03 Enero 2017 18:41 Visto: 33 Twitter Mundo A pesar de la polémica, McDonald's llegó al Vaticano La Plaza San Pedro recibe un inesperado vecino. Por qué el nuevo local de la cadena de comida rápida generó opiniones cruzadas McDonald's abrió un nuevo local el viernes a la vuelta de la Plaza San Pedro, en la planta baja de un edificio propiedad del Vaticano. Según el sitio web italiano de la famosa cadena de comida rápida, el nuevo negocio ofrece WiFi, sector para festejos de cumpleaños y sirve la "Sweety", una hamburguesa rellena con Nutella. Pero no todos están corriendo para llenarse de Big Macs y sandwiches McChicken. Un grupo de líderes del catolicismo y residentes locales criticaron públicamente la decisión del Vaticano de entrar en una relación de negocios con McDonald's. xxxxxxxxxxxx "Es una decisión controversial y perversa", aseguró el cardenal Elio Sgreccia en diálogo con el diario La Reppublica. "En vez de los Arcos Dorados cerca del corazón de la Iglesia católica, el espacio debería ser utilizado para organizaciones que ayuden a los necesitados, en línea con el llamado del Papa de una Iglesia pobre para los pobres". La cadena de comida rápida alquila el espacio de 164 metros cuadrados al Vaticano por USD 31 mil al mes, según La Repubblica. Un número de cardenales viven en el edificio donde se encuentra el restaurante. Aunque la mayoría de los 36 mil locales de McDonald's -un 85%- son franquicias, el nuevo restaurante cerca del Vaticano es propiedad de la empresa, según afirmó una de sus voceras. "El negocio no se encuentra dentro del Vaticano", aseguró en un email. "Está ubicado en una zona turística popular fuera del Vaticano que ya tiene varios restaurantes, bares y negocios minoristas. Como ocurre siempre que McDonald's opera cerca de un sitio histórico en cualquier lugar de Italia, este restaurante ha sido totalmente adaptado con respeto al ambiente histórico". McDonald's no es la única empresa estadounidense en incursionar dentro del Vaticano. El papa Francisco maneja un Ford Focus, y el Hard Rock Café -la cadena con base en Orlando- recientemente aprobación para abrir una franquicia cercana que reemplazaría una librería religiosa. Fuente: Infobae

Año XI | Copyright 2005-2016 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626