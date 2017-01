Un hombre prendiÃ³ fuego a su pareja en Quilmes

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 03 Enero 2017 12:27 Visto: 35 Twitter Nacionales Un hombre prendió fuego a su pareja en Quilmes Un hombre prendió fuego a su mujer en la vivienda que compartían en el barrio Parque Calchaquí, de Quilmes, y está detenido acusado de tentativa de homicidio. Según informó C5N, los vecinos alertaron a la policía y tanto ella como su pareja fueron trasladados al hospital Iriarte: la mujer con el 75% del cuerpo quemado y él con heridas en sus manos. Ahora ella fue llevada al hospital Alemán mientras que el está detenido en la seccional novena de Quilmes Oeste, acusado de tentativa de homicidio. "Ella está en estado severo. El 60% de las quemaduras que presenta son profundas y el 15%, superficiales. En cuanto al hombre, tenía antecedentes de desequilibrios emocionales. Dijo que había intentado tirarle alcohol y que ella se acercó a la estufa o la cocina. En el hospital, hubo familiares de él y de ella. Se trató de contenerlos con el equipo de salud mental y equipos interdisciplinarios porque estaban muy alterados", explicó el director del hospital Iriarte, Daniel Abarquero. En tanto, una vecina de la pareja llamada Flavia habló con C5N y contó cómo fue el episodio. "Yo estaba almorzando con mi pareja y escuchamos los gritos de los nenes que llamaban a la abuela. Salí al patio a ver si se veía algo y vi a otra vecina que me dijo ´está toda quemada´. Este hombre le había prendido fuego todo el cuerpo. Él estaba encerrado y nos quedamos ahí esperando que saliera. Lo vimos que tenía el pecho quemado y le dije ´¿Qué hiciste?´y el repetía ´Mi mujer, mi mujer´como si no hubiera tenido nada que ver. Después se puso agresivo con la policía". Consultada nuevamente por las heridas que presentaba el presunto victimario, dijo: "Tenía el pecho quemado y las manos ensangrentadas y quemadas como si se hubiera salpicado cuando la prendía fuego. La misma vecina que la resguardó me dijo ´él la cagó a palos toda la semana´".

Fuente: MinutoUno

Año XI | Copyright 2005-2016 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626