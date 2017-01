Otra de MonseÃ±or Aguer: rechaza a los sacerdotes homosexuales y dice que el Papa no es "gay-friendly"

El siempre controvertido Arzobispo de La Plata, Monseñor Héctor Aguer volvió a hacer declaraciones que traerán polémica. En esta oportunidad se erigió en portavoz del Papa Francisco y afirmó que Su Santidad "no es gay-friendly" y que "el periodismo tergiversa continuamente las posiciones de la iglesia". Quien hace años se manifiesta públicamente en contra de la homosexualidad y el matrimonio igualitario, aceptó dialogar con el periodista Franco Torchia para el programa No Se Puede Vivir del Amor de Radio de la Ciudad. Con respecto a los pronunciamientos públicos de Bergoglio que, para algunos, muestran cambios en la postura de la Iglesia frente a temas como la homosexualidad, Aguer negó que Bergoglio sea "gay-friendly" sosteniendo que "nadie es amigo o enemigo de los gays, hay una doctrina de la iglesia sobre eso, que la respeta tanto Bergoglio como yo. Y esa doctrina no se cambió, está y estará". "En la historia de la iglesia hay continuidad y renovación. Ahora, la renovación se da sin alterar en absoluto la verdad revelada en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura y en el catecismo es muy clara la postura de la Iglesia frente a la homosexualidad", concluyó. El catecismo de la iglesia católica, que es la exposición más reciente de la doctrina de la Iglesia, hay un párrafo dedicado a la homosexualidad: "Los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida, no procedan de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso [...] Se evitará respecto a ellos, todo tipo de discriminación injusta [...] "las personas homosexuales están llamadas a la castidad", mediante virtudes de dominio de sí mismo, que eduquen la libertad interior", Al ser consultado sobre la posición de la Iglesia frente a los trans dijo: "¿Qué es una persona trans? Un homosexual. Un varón que se viste o se siente mujer". "A los muchachos que quieren entrar al seminario yo les pregunto si les gustan las chicas. Sí me dice que sí, les digo ah bueno menos mal. Yo no ordeno a un candidato que no me diga que le gustan las chicas". Y además desconoció la existencia de muchos sacerdotes que decidieron abandonar la Iglesia porque se enamoraron de otro hombre: "un sacerdote homosexual nunca debió ordenarse". ¿Qué hace la Iglesia cuando una persona en confesión dice que es gay? "si el penitente confiesa su homosexualidad y cree que es un pecado y se arrepiente, es absuelto, pero si no se arrepiente no puede recibir la absolución", aseveró Aguer. Con respecto a cómo se logra mantener el celibato afirmó: "Para todo cristiano lo sexual tiene pleno sentido en el matrimonio con el doble significado de unitivo y procreativo". VIOLENCIA DE GÉNERO Entre otras polémicas declaraciones sostuvo con respecto a la Violencia de Género que: "La racha de los nuevos femicidios tiene que ver con la desaparición del matrimonio. El matrimonio dignificaba a la mujer, la ponía en un lugar de igualdad con el hombre. Le daba una estabilidad a la familia y a la mujer un respaldo. El matrimonio no existe más hoy día, es un rejunte provisorio. Antes no había violencia en el grado en que la vemos hoy en día. El matrimonio ya no dura, la libreta civil era un reaseguro contra la separación. No hay más marido y mujer, hay ex novia, ex pareja. La duración del vínculo es importante porque para eso están hechos el varón y la mujer desde una visión clásica cristiana. La unión del varón y la mujer es unitivo y procreativo". PEDOFILIA, ABUSOS DE MENORES Y POR QUÉ GRASSI NO FUE EXPULSADO DE LA IGLESIA "La mayor parte de los abusos sexuales a niños se dan en el ámbito familiar, principalmente son los padrastros, las parejas de las mujeres, aunque a veces también son los propios padres. Todo eso tiene que ver con la disolución del vínculo familiar que estaba fundado en el matrimonio indisoluble" y agregó "y cuando lo comete un cura es infinitamente peor". A propósito de los abusos sexuales en Próvolo de Mendoza "a uno no lo conocí, al otro sí estuvo hasta marzo en La Plata. Aquí nunca hubo una denuncia. Sí que dije es que si ha habido víctimas de estos dos sacerdotes, que lo comunicaran a nuestro tribuna, porque la Iglesia tiene su propio tribunal". Al ser consultado acerca de por qué Julio César Grassi no está afuera de la Iglesia todavía hoy, cuando ya fue condenado por la justicia penal por el abuso de menores Aguer dijo "Dentro de la Iglesia hay santos y pecadores. Todo el que está bautizado, aunque sea un demonio en su conducta, es miembro de la Iglesia. Ahora bien, Grassi está preso, supongo, no? [...] A nadie se excluye de la iglesia. En todo caso se lo excluye del ejercicio sacerdotal. Él no ejerce el ejercicio sacerdotal". "Soy un pecador, por supuesto. La cuestión es ser uno arrepentido", cerró Aguer. Fuente: MinutoUno