Trump le contestÃ³ a Kim Jong-un: "No habrÃ¡ arma nuclear"

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 03 Enero 2017 08:54 Visto: 47 Twitter Estados Unidos Trump le contestó a Kim Jong-un: "No habrá arma nuclear" El magnate aseguró que el gobierno norcoreano no desarrollará un misil con alcance intercontinental, tal como lo remarcó el líder del país asiático en su mensaje de Año Nuevo. El presidente electo de EEUU, Donald Trump, contestó a las amenazas de Corea del Norte y aseguró que el gobierno norcoreano no desarrollará un arma nuclear que pueda poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. Trump reaccionó así al discurso de Año Nuevo que dio el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien anunció que Corea del Norte ultima los preparativos para lanzar otro proyectil balístico intercontinental, lo que subraya una vez más la apuesta de ese país asiático por su programa nuclear y de misiles. "Corea del Norte acaba de afirmar que está en la etapa final para desarrollar un arma nuclear capaz de llegar a zonas de Estados Unidos. ¡No va a suceder!", aseguró el magnate en Twitter. Unos minutos más tarde, Trump lanzó otro mensaje en Twitter para cargar contra China por su apoyo a Corea del Norte y por su política comercial y monetaria, ya que el millonario neoyorquino considera que la devaluación del yuan por las autoridades chinas es "devastadora" para la economía estadounidense. "China ha estado tomando enormes cantidades de dinero y riqueza de Estados Unidos (..), pero no ayudará con Corea del Norte. ¡Qué bonito!", reprochó Trump.

Fuente: MinutoUno

