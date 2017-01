Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 02 Enero 2017 21:08 Visto: 34 Twitter Mundo El rastro del atacante en la discoteca de Estambul lleva hacia Asia La policía turca informó este lunes del arresto de ocho sospechosos por el atentado del Estado Islámico (EI) en una discoteca de Estambul en Año Nuevo, y aún no localizó al autor, pero arrestó a una joven periodista. En un comunicado difundido por Internet, el EI afirmó que el autor de la matanza, que sigue prófugo, es un "heroico soldado del califato" autoproclamado por la organización yihadista. La policía turca sí detuvo en cambio a una joven tras su aparición en un video hablando con un grupo de amigos del peligro que supone el grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Turquía. La joven, Aysegül Basar, integra la ONG Halkevleri, es periodista, y cumple una pasantía en el diario Cumhüriyet, según informó ese mismo medio y reprodujo la agencia de noticias EFE. En el video aparece Basar junto a otros compañeros en un café de Estambul, advirtiendo del "peligro del fanatismo y del Estado Islámico en Turquía" y haciendo hincapié en "la importancia del secularismo". Un diputado del opositor y socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), Baris Yarkadas, publicó en Twitter: "¿Cuál es el delito que ha cometido Aysegül Basar? ¿Qué le van a preguntar?", y añadió: "Quieren intimidar a la gente". UPDATE: Turkish Deputy PM confirms eight people detained after Istanbul attack; still working to identify attacker — Reuters Top News (@Reuters) 2 de enero de 2017 Por su parte, el primer ministro, Binali Yilidrim, ya el domingo había emitido un mensaje de advertencia en la red Twitter a quienes hicieran apología del terrorismo de que serían objeto de acción legal. Este lunes, el colegio de abogados de Turquía presentó una querella contra quienes habían elogiado el ataque, algunos por motivos religiosos, informó la agencia Anadolu. La policía detuvo el domingo a 14 personas de dos grupúsculos de izquierda, el Partido Socialista de los Oprimidos (ESP) y la Federación de Asociaciones de Juventud Socialistas (SGDF), que convocaron una marcha a la discoteca Reina para dejar flores rojas en honor a las víctimas en el lugar del ataque armado. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad turcas detuvieron ocho personas por su presunta vinculación con el atentado, aunque no al responsable material de los hechos, según el periódico turco 'Daily Sabah' citado por la agencia de noticias Europa Press. El ministro del Interior, Suleyman Soylu, anunció la puesta en marcha de una operación masiva con la esperanza de lograr "pronto" su captura. 'I acted dead': In Istanbul nightclub attack, the gunman picked off the wounded. https://t.co/s43uoEMQxj pic.twitter.com/BVW11r0XuP — Reuters Top News (@Reuters) 2 de enero de 2017 Según el portal web del diario Daily Hürriyet, la policía está siguiendo pistas que llevan a dos ex repúblicas soviéticas de Asia Central (Uzbekistán y Kirguistán), o a la región china del Sinkiang, también localizada en la misma zona, en la que hace años existen grupos yihadistas que ocasionalmente perpetran atentados. Así lo informaron las autoridades de seguridad al momento de difundir las imágenes de video del presunto autor, según el diario HaberTürk. Kyrgyzstan says it is looking into reports that gunman in Istanbul attack could be from Central Asian country. https://t.co/gs61ksc71C — The Associated Press (@AP) 2 de enero de 2017 Al mismo tiempo, un hombre llamado Ramazan Isan se presentó en una comisaría junto a su abogado y anunció que iniciaría acciones legales contra los portales que viralizaron su retrato en las redes sociales como el del ejecutor de la masacre. Izan, originario de Kazajistán, aseguró que estaba en Estambul por motivos laborales. El ataque tuvo lugar el 1 de enero hacia la 01.30 hora local (19:30 del 31 en Argentina) en la exclusiva discoteca Reina, situada en la orilla europea del estrecho del Bósforo, donde varios cientos de personas festejaban la llegada del Año Nuevo. En la última semana, un total de 147 personas fueron arrestadas por su presunta vinculación con el EI, según un recuento del Ministerio del Interior difundido este lunes. Fuente: Infobae

