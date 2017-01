Partidas del PIO: sin rendiciÃ³n no hay reposiciÃ³n

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 02 Enero 2017 20:29 Visto: 206 Twitter Política Partidas del PIO: sin rendición no hay reposición El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia informa que no existen retrasos en la entrega de fondos del programa PIO a comedores infantiles en tanto y en cuanto las rendiciones de cuentas se realicen en tiempo y forma. El Ministerio de Desarrollo Social tiene a su cargo, mediante el programa PIO, el mantenimiento de los comedores escolares. En el caso de los comedores infantiles, la responsabilidad de sufuncionamiento y la gestión de los mismos recae, de manera compartida, ente los municipios y el Ministerio. Puntualmente en el caso de Tinogasta, lo que existieron, a lo largo del año, fueron demoras en las rendiciones de cuentas por parte de quienes ejecutan las partidas que destina el Gobierno Provincial, a través del Ministerio, a los comedores. Estas demoras en las rendiciones de cuentas imposibilitan las siguientes transferencias de las partidas. Por ejemplo, a la fecha no se registra rendición de cuentas del último cheque entregado el 9 de noviembre de 2016 por un monto de $270.690. Sin embargo, al aporte de Desarrollo Social se deben sumar los fondos que la propia municipalidad debería aportar en un porcentaje igual o superior al aporte de la provincia.

Año XI | Copyright 2005-2016 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626