Una nueva muerte pone al barrio de Flores en el centro de las miradas. Pablo Pelisch, un corredor inmobiliario de 54 años, apareció dentro de su auto con 14 puñaladas –13 en el cuerpo y una mortal a la altura del cuello- en la madrugada de año nuevo. Fue una amiga suya, a la que había pasado a buscar por un hotel, la que encontró el cadáver. En diálogo con Infobae, un amigo íntimo de Pelisch dejó saber que la última noche del 2016, en medio de los saludos por el fin de año, este le confesó que "tenía un problema con una seña de un departamento", lo que evidentemente lo tenía preocupado para incluir el dato en la conversación, y que ahora "tenía que ver cómo se la devolvían". La frase, un comentario al pasar entre los dos amigos, en ese momento no tuvo mayor importancia, pero la cobra ahora a la luz de los acontecimientos posteriores: apenas unas horas más tarde, Pablo Pelisch aparecía muerto de 14 puñaladas en el interior de su Mercedes Benz del año 1960, según dicen, "todo lo que tenía". Pelisch administraba negocios inmobiliarios para Callao Propiedades, una inmobiliaria ubicada en calle O'Higgins 1829, que ofrecía todo tipo de servicios relacionados al rubro, entre otros y según detalla su propia página web: "Todo lo referente al mundo inmobiliario y si tiene dinero lo invitamos a invertir en propiedades y verá cómo su dinero está a resguardo y todo su patrimonio crece". El hotel de Flores y su ex pareja Según pudo averiguar Infobae, el hotel en cuestión, ubicado en las calles Bacacay y Fray Cayetano, es utilizado por el Gobierno de la Ciudad como un albergue en el que son alojadas personas en situación de calle. Fue así que la ex pareja de Pelisch llegó a tener una habitación ahí. A pesar de que la relación había terminado en agosto del 2015, según cuentan allegados a la víctima, Pelisch seguía manteniendo una relación de amistad con esta persona y cada tanto, pese a que "él era una persona muy humilde, que inclusive no tenía casa propia y vivía con sus padres en Belgrano", la ayudaba con lo que podía. Pablo Pelisch era un fanático de los autos, de los animales, y mostraba una gran conciencia social. A tal punto que el año pasado, había presentado al gobierno porteño a través de plataformas virtuales, proyectos en distintos rubros como Seguridad, Educación, Salud y Justicia. "Me contó mucho de la ex. Yo lo he acompañado a la pensión a buscarla muchas veces", cuenta la fuente, quien compartió salidas con la víctima y también con quien por estas horas es una de las principales sospechosas de la muerte, luego de que en un allanamiento en su habitación se encontrara ropa manchada con sangre y su propia madre la incriminara en el homicidio. En base al mismo testimonio se sabe que Pelisch tenía también relación con otra persona del hotel en cuestión: "En la habitación con su ex ponen en determinado momento a otra mujer en situación de calle, una mujer con un bebé, muy humilde, y Pablo contó que se había encariñado con el nene. Andaba intentando juntar plata para hacerle un regalo", dejó saber. "El hermano de Pablo me dijo que en el momento en que estaban dando ayer la noticia de que la mujer estaba prófuga, él estaba hablando con ella por teléfono", confió también el allegado a Infobae y agregó: "Yo me inclinaría más por que si hay una mujer involucrada en todo esto, es la otra", lanzó. "Lo que no quiero es que entre un manto de sospecha sobre un tipo que era excepcional", remarcó la fuente antes de finalizar y sumar: "su ex motivos para hacerle algo no tenía, él la ayudaba. A la otra no la conozco". Fuente: Infobae