Turistas argentinos asaltados en Punta colgaron un cartel: "AcÃ¡ tambiÃ©n robaron"

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 02 Enero 2017 12:16 Visto: 33 Twitter Punta del Este Turistas argentinos asaltados en Punta colgaron un cartel: "Acá también robaron" Una familia argentina fue víctima de un robo en la casa en que se hospedan en Punta del Este y colgaron un cartel para denunciar la inseguridad. Una de las mejores casas de la exclusiva Punta Piedras de Manantiales, en Punta del Este, luce embanderada con un enorme cartel que dice "Acá también robaron". La advertencia está a la vista de las miles de personas que circulan por la ruta 10 en ambos sentidos. La vivienda fue alquilada entre el 15 de diciembre y el 15 de enero en decenas de miles de dólares por una familia argentina. David es un empresario que hace siete años no iba a veranear a Punta del Este. En la última oportunidad optó por José Ignacio y al poco tiempo de llegar fue asaltado, lo que lo alejó de las costas uruguayas hasta diciembre pasado. "Después de siete años regresamos a Punta del Este. Vinimos acá porque era el cumpleaños de mi mujer y queríamos celebrar con la familia y amigos en este lugar. El lugar es lindo y la propiedad es muy linda. Pero no es una casa barata", contó al diario uruguayo El País. En la noche del 27 de diciembre, David, su esposa, dos hijas y un grupo de amigos estadounidenses y españoles alojados en la casa fueron a cenar a un restaurante. "Regresamos a la una de la madrugada del día 28. Cuando abrimos la puerta, la casa estaba dada vuelta. Se siente esa situación de impotencia, de desamparo. Mi hija de 13 años quedó llorando y temblando por lo que había pasado", indicó el hombre. Los ladrones se llevaron dinero en efectivo, joyas, perfumes, celulares, computadoras y los regalos que trajeron para la dueña de casa los amigos españoles y estadounidenses. "Se llevaron de todo. Hasta los corpiños de una de mis invitadas. También las zapatillas y el dinero de mis invitados, anteojos", agregó. Según el damnificado, a las dos y media del 28 de diciembre llegaron dos oficiales y una mujer policía. "Tomaron la denuncia aunque no hubo un relevamiento de huellas dactilares", afirmó. Fuente: MinutoUno

Año XI | Copyright 2005-2016 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626