Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 02 Enero 2017 11:33 Visto: 16 Twitter Nacionales Apartaron a un jefe policial de Villa Gesell por los incidentes del 1 de enero El intendente de Villa Gesell Gustavo Barrera confirm贸 que hubo 20 detenidos, algunos heridos 鈥搉inguno de gravedad- durante los incidentes que se registraron en la ma帽ana del 1 de enero, al t茅rmino de una fiesta espont谩nea para recibir el a帽o que se hab铆a desarrollado en la playa. Por la situaci贸n fue apartado el comisario de la seccional primera de la ciudad. En di谩logo con TN el jefe comunal aclar贸 que la fiesta no hab铆a sido autorizada por el municipio que, por el contrario, hab铆a promovido el recibimiento del a帽o en el muelle de Villa Gesell, del cual participaron m谩s de diez mil personas que, dijo, termin贸 sin problemas. En otro sector se desarroll贸 la fiesta de los j贸venes, que tambi茅n fue multitudinaria 鈥揷alculan 30 mil concurrentes- que se desmadr贸 despu茅s de las 6 de la ma帽ana, cuando solo quedaban 200 j贸venes 鈥搒eg煤n calcul贸 el intendente- que comenzaron a tirarse botellas en una pelea interna, que se extendi贸 por las calles, con grupos de j贸venes que cometieron desmanes. La polic铆a intervino, dijo Barrera, porque 鈥渓a situaci贸n era incontrolable鈥, reconoci贸 que se tiraron balas de goma y que fue apartado el comisario de la seccional primera, qui茅n hace poco tiempo hab铆a asumido y era el responsable de la seguridad en esa zona de playas. Confirm贸 adem谩s que habl贸 con el ministro de Seguridad bonaerense, Cristina Ritondo, qui茅n le inform贸 sobre el apartamiento del jefe policial. Barreda justific贸 el accionar policial, se帽alando que o 鈥渄ejamos que pase lo que tiene que pasar o tomamos cartas en el asunto para tratar de controlar la situaci贸n鈥, y admiti贸 que lo que estuvo en discusi贸n es el procedimiento realizado. El Jefe comunal dijo que el municipio trabaja para que 鈥渓os j贸venes puedan disfrutar de las playas y ratific贸 que en el operativo de verano estar谩n en Villa Gesell 1200 efectivos policiales de refuerzo 鈥渁portando fuertemente a la prevenci贸n鈥. De acuerdo a los testimonios los j贸venes hab铆an montado una fiesta en cercan铆as del parador "El N谩utico", en la calle Buenos Aires y la Costanera, cuando cerca de las cinco de la madrugada comenzaron a arrojarse piedras y botellas lo que motiv贸 la intervenci贸n de la Polic铆a, ya que rompieron varios autom贸viles estacionados. Esto deriv贸 en un enfrentamiento en los que la Policia Antomotines de Villa Gesell respondi贸 con balas de goma y gases lacrim贸genos para dispersar a los m谩s revoltosos y la detenci贸n de veinte j贸venes que, seg煤n se supo, luego fueron libertados. Tambi茅n se registraron heridos -ninguno de gravedad- y destrozos de autos y viviendas que se encontraban en la zona. Desde hace ya varios a帽os que miles de j贸venes con sus familias se acercan despu茅s de la medianoche hasta la costa de la ciudad balnearia para celebrar la llegada del a帽o nuevo con m煤sica. "Hace unos 10 a帽os que los chicos de los barrios de Gesell se instalan con sus autos y sus parlantes en distintos puntos de la rambla. Se llegan a juntar unas 4.000 mil personas, pero es algo completamente espont谩neo, no hay intervenci贸n alguna de los balnearios", dijo a T茅lam Claudio Marquino, uno de los responsables de "El N谩utico", donde ocurrieron los incidentes. "No hay negocio para los balnearios. Nosotros tenemos que pagar seguridad para evitar chicos borrachos ingresen al parador", asegur贸 Marquino, quien sin embargo resalt贸: "Esta es la primera vez que hay problemas con la polic铆a". Entre los adolescentes detenidos "hab铆a 'pungas' y otros con antecedentes penales que habr铆an aprovechado la situaci贸n para arrebatar carteras y bolsos de quienes participaban de los festejos" inform贸 por su parte la prensa local.

