El CEF Handball Catamarca prepara la temporada

Las chicas del CEF Catamarca participan del torneo riojano de handball. - eldiariodecatamarca.com.ar Las chicas del plantel del Centro de Educación Física de Catamarca de handball se prepara para la pretemporada que comenzará el próximo 10 de enero y que tendrá el gran objetivo de revalidar lo hecho durante 2016. El plantel es dirigido por Daniel Comelli y entre los logros figura que ganó la Copa Gaucha en Salta y obtuvo también el torneo riojano, donde participan regularmente desde hace algunos años. En tal sentido destacaron el aporte brindado por la Secretaría de Deportes de Catamarca, a través de su titular Maximliano Brumec, para que lleguen los triunfos aportando para los viajes y materiales de entrenamiento. El próximo 10 de enero, el CEF iniciará la pretemporada con un objetivo clave, que es ganar la plaza al torneo Nacional 2018 y para eso tienen que ganar el torneo Apertura riojano que comienza a fines de marzo. Para participar de la liga rn La Rioja, el CEF se tiene que presentar con dos planteles, y por eso es que los entrenamientos son numerosos, no obstante los jugadores se lamentaron no poder jugar en Catamarca, debido a que no hay torneos en la provincia.