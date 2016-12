Carlos Tevez es el Ãºnico argentino del medio local en el equipo ideal de AmÃ©rica

Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 31 Diciembre 2016 11:27 Visto: 30 Twitter El País de Uruguay Carlos Tevez es el único argentino del medio local en el equipo ideal de América

El conjunto de Oscar Tabárez se impuso al equipo europeo, que quedó eliminado, por 1 a 0 y se metió en la próxima ronda. El gol uruguayo lo convirtió Diego Godín, de cabeza, a los 36' del segundo tiempo.

El combinado `celeste`, cuarto en el anterior Mundial Sudáfrica 2010, consiguió, de esta manera, el segundo puesto del grupo D, con 6 unidades, detrás de la sorprendente Costa Rica, que ganó la zona con 7. En el Arena das Dunas de la ciudad de Natal, el equipo dirigido por Oscar Tabárez sacó ventaja mínima dentro de un encuentro de tono discreto y friccionado, con una aparición de Diego Godín, a los 35m. de la segunda parte. El zaguero de Atlético de Madrid saltó más alto que todos y, con un envío `mitad de cabeza-mitad hombro`, le entregó el triunfo y clasificación a Uruguay, ampliamente respaldado por sus compatriotas en las tribunas del estadio. A esa altura, la Italia de Césare Prandelli, que terminó la zona con 3 puntos y quedó eliminada por segunda vez consecutiva en primera ronda de un Mundial (lo mismo le había ocurrido en Sudáfrica 2010), jugaba con diez hombres, como consecuencia de la tarjeta roja que recibió el mediocampista Claudio Marchisio, a los 14m. del segundo período. Uruguay jugará su compromiso de octavos de final este sábado, a las 17.00, ante el ganador de la zona C, en un duelo que se llevará a cabo en el mítico Maracaná de Río de Janeiro, el escenario en donde el seleccionado `celeste` festejó el título mundial en 1950. El partido, típico de un duelo en donde había tanto en juego, resultó áspero, friccionado, demasiado impreciso. En ese contexto, los 45 minutos iniciales no tuvieron prácticamente emociones y los dos equipos casi ni se lastimaron. El desarrollo del segundo tiempo no varió demasiado. A excepción que Italia, conciente de que el empate lo favorecía, buscó jugar más cerca de su área, protegiéndose en torno al arquero Gianluigi Buffon, que se convirtió hoy en el guardavallas con mayor cantidad de presencias mundialistas (14). Uruguay, con sus limitaciones a cuestas, entendió que debía adelantar sus líneas, `morder` en todos los sectores y buscar desnivelar con la movilidad de un delantero Luis Suárez, que hoy no estuvo tan eficaz como en otras tardes. El mismo atacante del Liverpool inglés dispuso de una chance clara, a los 20m., que el arquero Buffon se encargó de neutralizar. El combinado `azzurro`, más que nunca, apostó a alguna réplica, pero su conductor Andrea Pirlo estuvo `sobremarcado` y no pudo desequilibrar. Además, ni Ciro Inmóbile ni su reemplazante, Antonio Cassano, lograron intranquilizar a una segura defensa rival. Y sobre los 35m., cuando ya amenazaba con inundar de centros el área adversaria, el zaguero Godín se elevó más alto que los demás y decretó la apertura. Uruguay y el promocionado `Fantasma del `50` continúan vigentes. Así, con sufrimiento y después de reponerse de una dura derrota en el estreno con Costa Rica (1-3), el equipo de Tabárez consiguió el objetivo de clasificarse a la segunda ronda, dejando fuera de concurso a dos campeones del mundo como Italia e Inglaterra.

