Se sentÃ³ a comer pizza en la peatonal de Mar del Plata y "le doliÃ³" $ 1.650

Una familia de Tierra del Fuego que fue a pasar Año Nuevo a Mar del Plata denunció en las redes sociales que una pizzería del centro les cobró una cena $1650 pesos. Eso es lo que cuestan en ese salón gastronómico tres pizzas y tres cervezas. "Anoche sufrí un robo, sin armas y a cara descubierta", ironizó el turista Martín Ibarra. Según publica 10 Ahora, el fueguino contó que después de ir al teatro se sentaron en unas "mesitas colocadas en la peatonal" San Martín. "Encima me quisieron cobrar dos mil pesos porque me habían puesto una pizza más en la factura. Me decían que al final no era tan caro y que había comido la mejor pizza de Mar del Plata", contó. Se suma al caso del turista de Villa Carlos Paz que viralizó un ticket similar hace unos días.

Fuente: MinutoUno