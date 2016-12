Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 31 Diciembre 2016 10:20 Visto: 25 Twitter Cigarrillos Por posible fuerte aumento, piden casi $ 70 por un atado de cigarrillos Todavía no fue confirmado por las tabacaleras pero muchos kioscos ya lo están cobrando. Los pocos que venden al precio vigente brindan un paquete por persona. Circula por Internet una lista extraoficial con los nuevos precios. Kiosqueros y mayoristas de la Ciudad y el Conurbano bonaerense aplicaron un aumento de hasta 40% en algunas marcas de cigarrillos pero las tabacaleras salieron a advertir que no corresponde aplicar ajuste alguno. Un portal relacionado con los kioscos aseguró que los cigarrillos de Massalin Particulares aumentarían alrededor del 40%, lo cual llevaría a un atado de 20 unidades a costar casi $ 70, e incluso publicó una supuesta lista "oficial". Pero la compañía negó la suba en medio de quejas de consumidores que sufrieron aumentos al ir a los kioscos. También algunos comerciantes y mayoristas decidieron no reponer la mercadería mientras que advierten que no venderán más de un paquete por persona. Kiosqueros porteños dijeron a la agencia Noticias Argentina que ya hay una lista, que aún no es oficial, y que incorporaría aumentos de hasta 40% según la marca. Otros comercios, ante la consulta de si tenían cigarrillos, decían que no les quedaba stock porque no se había hecho el reparto, aunque algunos admitieron que los guardaron para esperar cuál será su nuevo valor desde el primer día hábil de 2017. En agosto último las tabacaleras aumentaron 5% promedio los precios de sus cigarrillos, con el objeto de hacer frente a la suba de sus costos.

Fuente: MinutoUno

